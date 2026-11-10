Sud-Gironde : Colère contre la ligne très haute tension à Captieux

Les élus et habitants du Sud-Gironde s'opposent fermement au projet de ligne électrique à 400 kV lors de la concertation à Captieux le 9 novembre.

La colère a été palpable lors de la réunion publique tenue le lundi 9 novembre à Captieux, dans le département de la Gironde. Cet événement marquait le lancement officiel de la phase de concertation pour le projet de ligne très haute tension reliant le Lot-et-Garonne aux Landes. Cette infrastructure électrique destinée à transporter 400 000 volts traverse directement les forêts des Landes de Gascogne.

Saturation territoriale et opposition frontale

Jean-Luc Gleyze, président du Département de la Gironde, et Isabelle Dexpert, vice-présidente, ont exprimé leur indignation face à ce qui est perçu comme un cumul d'infrastructures industrielles injustifié. Jean-Luc Gleyze a listé les projets précédents impactant le territoire, soulignant que le Sud-Gironde subit déjà l'A 65 mise en service en 2016, une décharge à Lucmau abandonnée, ainsi que le gazoduc et la future LGV. Il a interrogé l'assistance sur la perception du territoire comme une réserve où l'on envoie tout ce que les autres rejettent.

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Philippe Barbedienne, président de la Sepanso Gironde et élu à Lerm-et-Musset, a traduit le sentiment de trop-plein dominant dans la salle culturelle. Christine Luquedey, maire de Captieux, a affirmé que son territoire était balafré par ces installations. Elle a déclaré avec fermeté que tous les moyens seraient mis en œuvre pour empêcher la réalisation de ce projet spécifique de ligne électrique.

Arguments techniques et demande de tracé souterrain

Le projet vise à raccorder un ensemble photovoltaïque situé en Lot-et-Garonne au réseau électrique existant dans les Landes. Les opposants présents lors de cette première rencontre ont demandé que la ligne soit enterrée ou relocalisée ailleurs. Ils considèrent qu'il existe une incompatibilité fondamentale entre le cadre champêtre de leurs régions et cette activité industrielle lourde, rappelant les arguments déjà soulevés quatorze ans plus tôt par Jean-Pierre Baillé, ancien maire de Grignols.

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Jérôme Rieu, délégué régional de RTE Sud-Ouest, a tenté de défendre la légitimité du projet en invoquant les objectifs nationaux d'électrification des usages. Il a précisé que le tracé n'était pas figé et que le but de la concertation était de fournir un maximum d'informations pour permettre à chacun de se faire une opinion. La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) Nouvelle-Aquitaine a invité les participants à objectiver ce cumul d'infrastructures.

Analyse sociologique et perspectives futures

Pierre-Benoît Joly, président de l'Inrae Occitanie-Toulouse, a analysé ce phénomène comme un effet de saturation historique. Il souligne que la confiance et la légitimité des projets sont centrales, car l'argument de l'intérêt général seul ne suffit plus à convaincre. Selon lui, les débats superficiels ont un effet contre-productif et nourrissent l'opposition locale en entretenant un sentiment de défiance durable auprès des populations concernées.

L'Hélène Chancel-Lesueur, directrice adjointe de la Dreal, a reconnu que le projet passait après d'autres initiatives majeures. Le processus de concertation continue désormais pour déterminer le tracé final de la ligne. Les autorités cherchent à explorer plusieurs possibilités avant toute décision finale, tout en tentant de restaurer la confiance perdue auprès des habitants et des élus locaux du Sud-Gironde.