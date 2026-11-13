Succession Lagarde BCE : Paris soutient Hernandez de Cos face à Knot

La France et l'Allemagne négocient intensément pour la présidence de la BCE. Paris préfère l'Espagnol Hernandez de Cos à son rival néerlandais Knot.

Paris et Berlin sont actuellement engagés dans des négociations diplomatiques de haut niveau pour déterminer le prochain président de la Banque centrale européenne. Cette succession cruciale s'ouvre après l'annonce faite fin octobre par Christine Lagarde de son départ anticipé de l'institution.

Départ anticipé de Lagarde

La présidente française de la BCE a confirmé que son mandat prendra fin officiellement le 7 février prochain. Cette annonce a déclenché une course contre la montre au sein des vingt et un pays membres de la zone euro. L'objectif est de désigner son successeur d'ici la fin de l'année civile pour assurer la continuité institutionnelle.

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Deux candidats aux profils solides

L'Eurogroupe a lancé le processus de sélection rapidement en bouclant la recherche de candidats dès la semaine dernière. Le ministre grec des Finances Kyriakos Pierrakakis a déclaré avoir reçu deux excellentes candidatures pour succéder à Christine Lagarde. Il s'agit de Klaas Knot, âgé de cinquante-neuf ans, et de Pablo Hernandez de Cos, cinquante-cinq ans.

Klaas Knot a dirigé la Banque centrale néerlandaise de deux mille onze à deux mille vingt-cinq. Pablo Hernandez de Cos a présidé la Banque d'Espagne de deux mille dix-huit à deux mille vingt-quatre avant de prendre la direction de la Banque des règlements internationaux à Bâle.

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Négociations franco-allemandes

Le président Emmanuel Macron discute directement avec le chancelier Friedrich Merz pour aligner les positions des deux puissances économiques européennes. Les deux dirigeants cherchent à se répartir non seulement la présidence, mais aussi deux autres postes clés bientôt disponibles au directoire. L'Irlandais Philip Lane, chef économiste, voit son mandat expirer en mai. L'Allemande Isabel Schnabel prépare sa transition vers le Fonds monétaire international début deux mille vingt-sept.

La France a exprimé sa préférence pour Pablo Hernandez de Cos à la tête de l'institution. Paris verrait également Laurence Boone, actuelle dirigeante de Santander France, reprendre le poste d'Isabel Schnabel. Ces négociations visent à atteindre une vision partagée des missions de la banque centrale.

Calendrier des décisions

Un accord rapide entre les dirigeants français et allemands permettrait de recueillir l'assentiment des autres chefs d'État lors du sommet européen des 26 et 27 novembre à Bruxelles. La procédure formelle de nomination se déroulerait ensuite durant le mois de décembre. Cela inclut la recommandation de l'Eurogroupe et les consultations du Parlement européen.

Si Klaas Knot était finalement choisi pour la présidence, une règle d'équilibre des nationalités s'appliquerait. Le membre du directoire néerlandais Frank Elderson devrait alors céder sa place. Cette hypothèse ouvrirait la porte à de nouvelles tractations complexes entre les états membres de l'Union européenne.