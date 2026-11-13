Succession Lagarde BCE: Négociations Paris-Berlin et dates clés

Les tractations entre la France et l'Allemagne s'intensifient pour désigner Christine Lagarde, Klaas Knot et Pablo Hernandez de Cos à la tête de la BCE d'ici fin 2026.

La présidence de la Banque centrale européenne s'apprête à connaître son successeur en 2027, alors que la France et l'Allemagne mènent de front des négociations complexes pour orchestrer la relève de Christine Lagarde. La présidente sortante de la BCE a officiellement annoncé son intention de quitter ses fonctions avant l'expiration de son mandat, fixant son départ définitif au 7 février prochain.

Cette annonce anticipée, rendue publique fin octobre, déclenche une course contre la montre dans les vingt-et-un pays membres de la zone euro qui doivent choisir un nouveau dirigeant d'ici la fin de l'année. La dynamique politique actuelle place la succession de Christine Lagarde au cœur des discussions diplomatiques entre les dirigeants européens.

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La France soutient Pablo Hernandez de Cos face à Klaas Knot

Paris a clairement exprimé son soutien à Pablo Hernandez de Cos pour le poste de président, avançant son profil face au Néerlandais Klaas Knot, président de la Banque nationale des Pays-Bas. Pablo Hernandez de Cos, 55 ans, a dirigé la Banque d'Espagne de 2018 à 2024 avant de prendre la tête de la Banque des règlements internationaux à Bâle l'an dernier.

En revanche, la candidature de Klaas Knot, 59 ans et à la tête de la banque centrale néerlandaise de 2011 à 2025, reste en lice. Les deux candidats possèdent une expertise reconnue des mécanismes de la BCE, mais leur capacité respective à communiquer efficacement avec les marchés financiers déterminera probablement l'issue du vote final.

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Trois postes critiques et accords entre Macron et Merz

La nomination de Christine Lagarde s'accompagne de la vacance de deux autres postes essentiels au sein du directoire, rendant la diplomatie encore plus intricate. L'Irlandais Philip Lane, chef économiste, voit son mandat arriver à échéance en mai, tandis que l'Allemande Isabel Schnabel, responsable des opérations de marché, rejoindra le FMI au début de l'année 2027.

Le président Emmanuel Macron a directement contacté le chancelier Friedrich Merz pour tenter d'aligner les positions françaises et allemandes sur ces trois postes. Berlin doit encore finaliser son choix pour succéder à Philip Lane, les partis de la coalition gouvernementale, les conservateurs et les sociaux-démocrates, devant se mettre d'accord avant la semaine prochaine.

Calendrier strict et consultation parlementaire européenne

Antonio Costa, président du Conseil européen, a annoncé lors du sommet de Dublin les 12 novembre 2026 vouloir lancer la consultation obligatoire du Parlement européen et du Conseil des gouverneurs de la BCE lors des 26 et 27 novembre à Bruxelles. Ce calendrier serré vise à conclure les nominations avant la fin de l'année.

Les États membres de la zone euro disposent du 18 novembre pour soumettre leurs candidats pour les postes de Philip Lane et d'Isabel Schnabel. Une fois les avis rendus par le Parlement et la BCE, la décision finale revient exclusivement aux chefs d'État et de gouvernement, conformément aux traités européens.

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Équilibre géographique et nouvelles négociations potentielles

La France envisage également que Laurence Boone, actuelle patronne de Santander en France et ancienne cheffe économiste de l'OCDE, succède à Isabel Schnabel. Cette manœuvre ferait partie d'un marché plus large visant à équilibrer l'influence française et allemande au sein de la direction de la banque centrale.

Si Klaas Knot est finalement préféré à Pablo Hernandez de Cos pour la présidence, le poste de Frank Elderson, actuellement au directoire, deviendrait également vacant. Les règles d'équilibre des nationalités imposeraient alors à M. Elderson de quitter ses fonctions, ouvrant la voie à de nouvelles tractations politiques inédites entre les puissances de l'Union européenne.