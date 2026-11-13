Succession Lagarde BCE : Knot et Hernandez de Cos en lice

La BCE cherche son nouveau président après le départ de Christine Lagarde. Klaas Knot et Pablo Hernandez de Cos sont les candidats retenus pour succéder à la Française.

La Banque centrale européenne (BCE) entame une période cruciale de transition après l'annonce du départ anticipé de sa présidente, Christine Lagarde. L'institution de Francfort dispose désormais de quelques semaines pour identifier son prochain dirigeant avant la fin de l'année. Cette course contre la montre a été déclenchée officiellement lorsque la responsable française a confirmé sa démission, un mouvement qui laisse un vide institutionnel majeur à combler dans l'architecture financière européenne.

Départ effectif le 7 février 2027

Le calendrier est extrêmement serré car le successeur de Christine Lagarde devra être nommé avant que son mandat ne prenne fin le 7 février 2027. La France a annoncé cette rupture de rythme fin octobre, créant une urgence décisionnelle pour les vingt-et-un pays membres de la zone euro. Ce délai compressé nécessite de franchir une série d'étapes administratives et politiques rigoureuses définies par les traités européens. Chaque étape, de la recommandation initiale à la validation finale, se déroule sous haute tension diplomatique et économique.

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Deux candidatures officielles validées

L'Eurogroupe a rapidement bouclé la phase de présélection en identifiant deux profils d'élite pour diriger la BCE. Le président de l'Eurogroupe, le ministre grec des Finances Kyriakos Pierrakakis, a confirmé qu'il s'agit de Klaas Knot et de Pablo Hernandez de Cos. Ces deux banquiers centraux possèdent des parcours techniques solides et une connaissance approfondie des mécanismes de la politique monétaire européenne. Leur expertise est considérée comme un atout majeur pour la stabilité future de l'euro.

Klaas Knot, âgé de 59 ans, a dirigé la Banque centrale des Pays-Bas de 2011 à 2025. Son expérience approfondie dans les instances européennes fait de lui un candidat de premier plan. En parallèle, Pablo Hernandez de Cos, 55 ans, a présidé la Banque d'Espagne de 2018 à 2024. Depuis l'an dernier, il dirige la Banque des règlements internationaux (BRI) à Bâle en Suisse. Cette institution financière prestigieuse renforce considérablement son profil international pour le poste suprême de la BCE.

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Enjeux géopolitiques entre Paris et Berlin

La sélection finale dépasse largement la simple compétence technique pour toucher au cœur des rapports de force diplomatiques en Europe. La France manifeste clairement sa préférence pour Pablo Hernandez de Cos à la présidence de la BCE. Ce choix s'inscrit dans une stratégie plus large visant à compenser l'influence allemande par d'autres postes clés au sein du directoire de l'institution. Paris cherche à équilibrer la donne en négociant activement avec les autorités allemandes.

D'un côté, le président Emmanuel Macron dialogue directement avec le chancelier allemand Friedrich Merz pour aligner leurs positions. De l'autre, Berlin défend les intérêts de ses propres technocrates. Selon des sources concordantes, la France envisage que Laurence Boone, actuelle directrice de Santander France et ancienne cheffe économiste de l'OCDE, récupère le poste d'Isabel Schnabel. Cette dernière, chargée des opérations de marché, quitte la BCE pour rejoindre le Fonds monétaire international début 2027. Cet échange complexe illustre la nature transactionnelle des nominations au plus haut niveau de la zone euro.

Négociations intenses et stabilité des marchés

Les discussions entre les deux puissances économiques de la zone euro sont qualifiées d'"intenses" par Friedrich Merz lors d'un sommet européen à Dublin. Le chancelier allemand a précisé que des accords sont en vue mais qu'ils ne sont pas encore finalisés. Ces négociations devraient se concrétiser dans les prochains jours pour désigner trois responsables clés en même temps. L'Eurogroupe, le Parlement européen et le conseil des gouverneurs de la BCE doivent tous rendre leurs avis avant la décision finale des chefs d'État.

La capacité des candidats à communiquer clairement avec les marchés financiers pèse lourdement dans la balance des opinions. Au-delà des titres académiques ou des carrières passées, c'est la maîtrise des signaux économiques qui assurera la transition. L'Elysée insiste sur la nécessité d'une transition ordonnée et rapide. L'objectif ultime est de maintenir les signaux de stabilité indispensables pour éviter toute volatilité inutile autour de l'euro. La pression sur les décideurs européens atteint son paroxysme alors que les investisseurs scrutent chaque déclaration potentielle.