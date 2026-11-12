Succession Jensen Huang Nvidia : Tim Cook et Colette Kress cités

L'échiquier de la succession chez Nvidia se dessine après le départ de Jensen Huang. Tim Cook, Colette Kress ou des proches sont évoqués pour diriger le géant des puces IA.

Le paysage de la direction chez Nvidia s'est profondément transformé suite au départ précipité de Jensen Huang. Ce cofondateur du géant américain des puces électroniques a quitté ses fonctions de PDG et d'administrateur sur fond de scandale personnel. Le départ intervient dans un contexte de tensions géopolitiques et de rumeurs liées à ses relations extraconjugales, dont l'une avec une femme soupçonnée d'espionnage au profit de Pékin.

Cette rupture soudaine a ouvert une période de succession délicate pour l'entreprise. En attendant la nomination officielle d'un successeur permanent, le conseil d'administration de Nvidia a conféré la direction opérationnelle du groupe à Colette Kress. Cette dernière assure l'intérim en qualité de directrice financière depuis 2013, visant à stabiliser l'organisation durant cette transition critique.

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Candidats internes et expertise financière

Colette Kress figure parmi les options les plus solides pour remplacer Jensen Huang de manière définitive. L'analyste Dan Ives, de Yorkville Ives, a souligné dans une note à ses clients que la CFO s'est forgé une crédibilité exceptionnelle tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur. Son expérience passée chez Microsoft avant son arrivée chez Nvidia en fait un profil reconnu par les observateurs du secteur.

D'autres cadres de longue date sont également pressentis pour prendre les rênes de l'entreprise. Ian Buck, qui supervise les clients des centres de données, a joué un rôle clé dans le développement des logiciels permettant aux puces Nvidia de fonctionner chez les clients. Bryan Catanzaro, vice-président de la recherche appliquée en apprentissage profond, est également cité par le magazine économique Inc. comme un candidat potentiel sérieux.

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La famille et le réseau professionnel

La famille Huang n'est pas absente des spéculations sur la future direction. Madison Huang, fille de Jensen Huang, occupe le poste de directrice principale du marketing produit. Elle a travaillé précédemment au sein du groupe de luxe LVMH. Son époux, Nico Caprez, ancien skieur professionnel recruté par Madison, travaille également chez Nvidia, selon le journal The Information.

Spencer Huang, le fils de Jensen Huang, est un autre successeur potentiel évoqué. Il travaille chez Nvidia en tant que directeur de la gestion des produits au sein de la division robotique. Certains employés considèrent ce couple et le fils comme des candidats crédibles pour assurer la continuity de la direction.

Le réseau professionnel de Jensen Huang offre également des pistes intéressantes. Lisa Su, cousine éloignée de Jensen Huang et patronne de longue date du concurrent AMD, attire l'attention des analystes. Rene Haas, ancien cadre de Nvidia devenu directeur général d'Arm, est un autre nom mentionné. Gordon Moore, après 15 ans à la tête d'Intel, fait aussi partie des personnalités susceptibles d'être sollicitées pour cette mission.

Soutiens politiques et perspectives internationales

Le soutien politique joue un rôle dans l'émergence de certains candidats. Donald Trump a exprimé son soutien à Tim Cook, président exécutif d'Apple, sur Truth Social. Le président américain américain a qualifié Jensen Huang de faisant un travail fantastique avant de proposer Tim Cook comme remplacement. Il a écrit que une légende remplace une légende dans cette transition clé.

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D'autres figures internationales sont également citées par la presse spécialisée. Eric Schmidt, ancien patron de Google, et Hock Tan, dirigeant du groupe de semi-conducteurs Broadcom, complètent la liste des noms évoqués. Le choix final sera scruté de près par toute l'industrie technologique mondiale, compte tenu de la position centrale de Nvidia dans la révolution de l'intelligence artificielle.