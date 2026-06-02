Succession de Galthié au XV de France : les candidats se dévoilent déjà

À deux ans de la fin du contrat de Fabien Galthié, le débat sur sa succession agite le rugby français. Les profils d'Ugo Mola, Yannick Bru et Sébastien Piqueronies sont régulièrement cités, bien que ces derniers affichent leur priorité à leurs clubs respectifs.

Alors que la Coupe du monde de rugby se profile à l'horizon 2027 en Australie, l'échiquier du rugby français est déjà en effervescence quant à la succession de Fabien Galthié à la tête du XV de France.

Bien que le contrat du sélectionneur actuel ne prenne officiellement fin qu'après cette échéance mondiale, les rumeurs et les spéculations fleurissent dans les coulisses du rugby hexagonal, rappelant l'atmosphère qui avait entouré le départ de Didier Deschamps de l'équipe de France de football. Plusieurs noms reviennent avec insistance dans les discussions, sous l'effet d'une concurrence qui semble déjà engagée, même si les principaux intéressés tempèrent leurs ambitions personnelles pour se concentrer sur leurs missions clubiques actuelles





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