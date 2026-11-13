Succession Christine Lagarde : Paris et Berlin négocient la tête de la BCE

La France soutient Pablo Hernandez de Cos pour diriger la Banque centrale européenne, tandis que Paris et Berlin négocient en parallèle le partage des autres postes clés au sein de la direction.

Le départ de Christine Lagarde de la présidence de la Banque centrale européenne , dont la prise d'effet est fixée au 7 février, a déclenché une course effrénée pour désigner son successeur. Cette échéance impose aux vingt-et-un États de la zone euro de résoudre un dossier complexe bien avant la fin de l'année, dans un contexte géopolitique et économique où la stabilité financière est primordiale.

Candidatures officielles et calendrier européen

Deux profils figurent officiellement dans la course à la succession de Christine Lagarde . Le premier est Klaas Knot , 59 ans, président de la Banque nationale des Pays-Bas depuis 2011 et dont le mandat prendra fin en 2025. Le second est Pablo Hernandez de Cos , 55 ans, ancien président de la Banque d'Espagne entre 2018 et 2024, et actuel dirigeant de la Banque des règlements internationaux (BRI) à Bâle depuis l'année dernière. Kyriakos Pierrakakis , ministre grec des Finances et président de l'Eurogroupe, a confirmé avoir reçu deux candidatures excellentes lors d'une déclaration publique ce lundi.

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Le processus de nomination suit strictement les traités européens. Il commence par une recommandation de nom de la part de l'Eurogroupe, suivie des consultations obligatoires du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la BCE . Ces avis doivent être recueillis avant que les chefs d'État et de gouvernement ne rendent leur décision finale. Ce calendrier serré laisse peu de marge de manœuvre aux négociations politiques qui s'engagent actuellement entre les grandes puissances de la zone.

Négociations franco-allemandes et répartition des postes

Derrière la simple nomination d'un président se cache une logique plus vaste de répartition des pouvoirs au sein du directoire de la Banque centrale européenne . Emmanuel Macron entretient un dialogue direct avec le chancelier allemand Friedrich Merz pour harmoniser les positions. L'objectif affiché par l'Élysée est de parvenir à une transition ordonnée qui maintienne les signaux de stabilité économiques indispensables, tout en partageant trois postes clés bientôt disponibles.

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En plus de la présidence, deux autres places sont convoitées. L'Irlandais Philip Lane , chef économiste, voit son mandat expirer en mai. L'Allemande Isabel Schnabel , chargée des opérations de marché, prévoit de rejoindre le FMI au début de l'année 2027. Si Klaas Knot devait être préféré à Pablo Hernandez de Cos à la présidence, le poste de son compatriote Frank Elderson se libérerait également, compliquant davantage les calculs diplomatiques entre Berlin et Paris.

Préférences françaises et positions allemandes

Des sources concordantes indiquent que la France a formulé sa préférence pour Pablo Hernandez de Cos afin de prendre la tête de l'institution francfortoise. En échange, Paris envisagerait que Laurence Boone , ancienne cheffe économiste de l' OCDE et actuelle patronne de la banque Santander en France, récupère le poste de Isabel Schnabel . Cette stratégie vise à renforcer l'influence française tout en respectant les équilibres géographiques.

Côté allemand, les négociations internes au sein des conservateurs et des sociaux-démocrates au pouvoir restent floues, notamment pour le remplacement de Philip Lane . Un porte-parole du gouvernement allemand a précisé qu'aucune décision n'avait été prise à ce stade, soulignant que les discussions sur la future gouvernance de la BCE se poursuivent. L'accent est mis sur une vision partagée des missions de la banque centrale, au-delà du simple choix des personnes.

Prochaines étapes et date butoir

Si un accord de principe est trouvé entre Emmanuel Macron et Friedrich Merz , le processus pourrait s'accélérer considérablement. Les dirigeants de la zone euro pourraient valider ces propositions lors du sommet européen prévu les 26 et 27 novembre à Bruxelles. Cette date constitue une étape charnière pour valider la nouvelle gouvernance de la Banque centrale européenne avant que le départ effectif de Christine Lagarde ne devienne une réalité juridique le 7 février prochain.