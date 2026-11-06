Succession Christine Lagarde : Knot et Hernandez en lice pour la BCE

Klaas Knot et Pablo Hernandez de Cos s'affrontent pour succéder à Christine Lagarde à la présidence de la Banque centrale européenne. Analyse du processus et des enjeux.

La course à la direction de la Banque centrale européenne (BCE) s'intensifie pour remplacer Christine Lagarde, qui a officiellement annoncé son départ anticipé de l'institution monétaire fin octobre. Deux candidats se distinguent désormais comme les principaux aspirants à ce poste stratégique : le Néerlandais Klaas Knot et l'Espagnol Pablo Hernandez de Cos. Leur désignation marquera une étape cruciale pour la gouvernance économique de la zone euro dans les années à venir.

Déroulement du processus de sélection

Les candidatures de Klaas Knot et de Pablo Hernandez de Cos ont été confirmées par le président de l'Eurogroupe, Kyriakos Pierrakakis. Les vingt-et-un pays membres de la zone euro disposaient jusqu'au vendredi 6 novembre pour soumettre leurs propositions officielles. Cette deadline marque le début d'une phase critique où les ministres des Finances de la zone euro examineront ces candidatures lors d'une réunion prévue à Bruxelles ce lundi.

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Ce collège de ministres aura pour mission de recommander un nom unique aux chefs d'État et de gouvernement des États membres. La décision finale reviendra à ces dirigeants politiques, mais ils devront au préalable consulter le Parlement européen ainsi que le conseil des gouverneurs de la BCE. Cette structure de validation multi-niveaux assure une rigueur institutionnelle dans le choix de l'homme ou de la femme qui dirigera les politiques monétaires européennes.

Malgré ce calendrier officiel, il est peu probable que les ministres des Finances arrêtent leur choix définitif dès ce lundi. Un responsable européen a expliqué que l'objectif est de mesurer la position de chaque pays membre et de s'assurer que tous comprennent bien les tenants et aboutissants du processus. La complexité des négociations politiques sous-tend la nécessité de consultations approfondies avant toute annonce publique.

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Profils des candidats et dynamiques géopolitiques

Klaas Knot, âgé de cinquante-neuf ans, possède une expérience solide des marchés européens. Il a dirigé la Banque centrale des Pays-Bas de 2011 à 2025. Son parcours institutionnel long et continu en fait une figure connue des régulateurs. En revanche, Pablo Hernandez de Cos, cinquante-cinq ans, a présidé la Banque d'Espagne de 2018 à 2024. Depuis l'année dernière, il occupe également le poste de directeur général de la Banque des règlements internationaux (BRI), un organisme financier prestigieux basé à Bâle en Suisse.

Ce duel est souvent interprété comme une confrontation indirecte entre les traditions économiques du Nord et du Sud de l'Europe. Le candidat néerlandais est perçu comme un défenseur d'une politique monétaire stricte, axée prioritairement sur la maîtrise de l'inflation. À l'inverse, la position espagnole serait jugée plus attentive aux mesures de soutien à l'économie réelle et au taux de chômage. Cette lecture géopolitique simplifie néanmoins des profils qui se révèlent plus nuancés sur le terrain.

Les partisans de Klaas Knot font valoir qu'il est temps pour un pays du Nord de récupérer la présidence de la BCE. Ce poste a été occupé depuis 2003 par deux Français, Jean-Claude Trichet et Christine Lagarde, et par un Italien. Madrid, quant à elle, met en avant le parcours qualifié d'exceptionnel de Pablo Hernandez de Cos. Le ministre espagnol des Finances, Carlos Cuerpo, insiste sur la capacité de son candidat à diriger, son indépendance et son ouverture au dialogue face aux défis complexes.

Impacts concrets et échéances futures

Le calendrier est particulièrement resserré pour cette succession. Une décision est attendue d'ici la fin de l'année, idéalement lors de l'un des deux sommets européens programmés en décembre. Un responsable européen a indiqué souhaiter que tout soit réglé à ce moment-là. Toutefois, une nomination ultérieure reste techniquement possible, bien que moins souhaitable pour assurer la continuité des décisions de politique monétaire.

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La nouvelle présidence sera effective en février 2027. Son arrivée survient dans un contexte de tensions élevées sur les marchés obligataires et d'une inflation persistante, exacerbée par les conflits géopolitiques régionaux. La capacité du futur président à naviguer ces crises et à communiquer clairement avec les marchés financiers sera scrutée au doigt et à l'œil. Toute déclaration inhabituelle de la banque centrale pourrait provoquer des mouvements de capital importants et influencer les taux d'intérêt européens.

Outre la présidence, deux autres postes clés de la BCE sont à pourvoir prochainement. Le poste de chef économiste, actuellement occupé par l'Irlandais Philip Lane, sera vacant jusqu'en mai 2027. Par ailleurs, le poste de membre du directoire doit être remplacé pour succéder à l'Allemande Isabel Schnabel, qui rejoint le Fonds monétaire international début 2027. Ces nominations simultanées pourraient générer de nouvelles tractations diplomatiques entre les États membres pour répartir ces postes d'influence stratégique. Le départ anticipé de Christine Lagarde offre également une fenêtre d'opportunité politique, permettant au président français Emmanuel Macron de peser sur la désignation avant les échéances électorales du printemps 2027.