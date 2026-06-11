Successful Sixth Season of Popular French TV Series, Universal's New Offer, and More

The sixth season of one of France Télévisions' most popular series confirmed its success with the broadcast of the first episode on October 25. The first episode gathered 4.4 million viewers (24.2% audience share), while the eighth and final episode, scheduled for December 12, attracted 4 million fans (23.6% audience share). The police series, featuring an atypical and captivating duo of detectives, also announced the arrival of Universal at the Salle Wagram in Paris to present its new entertainment offering in France. The 13th Street channel, a reference for police series and thrillers, will enrich its end-of-year programming with programs such as Ella Maisy Purvis, a brilliant autistic crime scene analyst, who is discovered for her talent in criminal investigations by Detective Bea Metcalf. She is then appointed head of the evidence repository in the archives of the Yorkshire police.

La sixième saison de l'une des séries les plus populaires de France Télévisions a confirmé son succès avec la diffusion du premier épisode le 25 octobre.

Ce dernier a réuni 4,4 millions de personnes (24,2 % de part d'audience), tandis que le huitième et dernier épisode, programmé le 12 décembre, a réuni 4 millions de fans (23,6 % de part d'audience). La série policière, portée par un duo d'enquêtrices atypique et captivant, a également annoncé l'arrivée de Universal à la Salle Wagram (à Paris) pour présenter sa nouvelle offre de divertissement en France.

La chaîne 13ème Rue, référence pour les séries policières et les thrillers, enrichira sa programmation de fin d'année à l'occasion de son 30e anniversaire avec des programmes comme Ella Maisy Purvis, une criminologue autodidacte autiste dotée d'un sens aigu de l'analyse des scènes de crime. En outre, Astrid et Raphaëlle, la série de France 2 avec Sara Mortensen et Lola Dewaere, a remporté un prestigieux prix et aura-t-elle une saison 7





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