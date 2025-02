Succès Plein pour le FC Pamiers lors du Week-End de Football

Le FC Pamiers a connu un week-end de football très réussi avec des victoires à tous les niveaux. Les équipes seniors ont remporté leurs matchs, les jeunes catégories ont également brillé, et même les seniors filles, avec un effectif réduit, ont réussi à s'imposer.

Le week-end a été rempli de succès pour le FC Pamiers, avec des résultats positifs à tous les niveaux. Chez les seniors, deux matchs importants ont eu lieu samedi soir au stade Balussou. Les réservistes du FCP 2 ont accueilli l'Entente Varilhoise en championnat départemental 1. Après un match nul la semaine dernière à Foix, les joueurs appaméens ont repris le dessus et se sont imposés sur le score de 3 buts à 1.

Ce résultat positif permet au FCP 2 de continuer sa saison en tête du classement, avec cinq points d'avance sur Rieux-de-Pelleport, deuxième. Leur prochain match est prévu à Mazères le 22 février. Le match suivant était entre le FC Pamiers et Toulouse-Métropole II en championnat régional 3. Les joueurs entraînés par Jérôme Rougé ont remporté une victoire convaincante par 5 buts à 0. Bien que le score soit flatteur, le coach appaméen a souligné l'importance du début de match : « Ils auraient pu marquer très rapidement, mais nous avons réussi à prendre l'avantage dès le premier quart d'heure en inscrivant trois buts. Ensuite, il a fallu gérer notre avance en exploitant au maximum les contre-attaques et en faisant tourner le ballon de manière efficace. C'est un bon résultat qui nous permet de conserver quatre points d'avance sur l'US Castres. », a déclaré le coach. Le prochain match officiel en championnat est prévu à domicile contre La Crémade le samedi 8 mars. Jérôme Rougé a l'intention de programmer des matchs amicaux chaque semaine jusqu'à cette date afin de maintenir le rythme et de donner du temps de jeu à ses joueurs. Le FC Mirepoix sera leur premier adversaire en amical dès jeudi soir, suivi d'autres rencontres.Toujours chez les seniors, le FCP 3 s'est déplacé dimanche à Montaut en championnat départemental 4 et a remporté la victoire sur le score de 3 buts à 1. Les trois équipes seniors ont donc remporté leurs matchs, et en plus de cela, elles se trouvent toutes en tête de leur championnat respectif.Pas de doute sur la bonne forme actuelle de l'école de football du FC Pamiers. Les U18 ont remporté une nouvelle victoire dimanche contre Cahors sur le terrain honneur de la Châtaigneraie, par 3 buts à 1. Les U15 régional 1 ont partagé les points (1 à 1) contre L'Union. Au niveau des jeunes catégories, plusieurs plateaux de football éducatif ont eu lieu, ainsi que des entraînements qui ont apporté de bonnes satisfactions aux éducateurs. Ils observent chaque week-end les progrès des jeunes footballeurs du FC Pamiers, dont certains ont un potentiel de croissance important. Enfin, les seniors filles, malgré un effectif réduit avec seulement 10 joueuses alignées, ont remporté la victoire (2 à 0) dimanche à Montech grâce à leur solidarité et leur réalisme devant le but.





