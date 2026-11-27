Le thriller indonésien Never Surrender domine le Top 10 Netflix mondial depuis deux semaines, cumulant 22,3 millions de vues grâce à une histoire de survie familiale.

Le thriller indonésien Never Surrender, connu sous son titre original Serangan Balik, conserve fermement la première place mondiale du Top 10 des films non anglophones sur Netflix. Cette performance spectaculaire est confirmée par 11,3 millions de vues supplémentaires enregistrées entre le 16 et le 22 novembre 2026. Ces chiffres s'ajoutent aux 11 millions de vues initiales, portant le total cumulé à 22,3 millions de vues en seulement deux semaines.

Un triomphe mondial pour le cinéma indonésien

Ce long-métrage, sorti le 12 novembre 2026, a immédiatement captivé le public mondial en dépassant les frontières de l'Indonésie. La plateforme Netflix souligne que cette production a trouvé son public bien au-delà de son pays d'origine grâce à un mélange de tension et d'émotion. Le maintien à la tête des classements pendant deux semaines consécutives atteste de l'engouement massif des spectateurs pour ce récit.

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Intrigue familiale et tension dramatique

L'histoire suit un grand-père solitaire qui retrouve ses deux petits-enfants après une longue séparation. Ces retrouvailles se transforment en drame lorsque des criminels venus de Jakarta attaquent leur village de Java central. Le protagoniste doit protéger les adolescents en puisant dans des ressources qu'il croyait épuisées, créant une dynamique de survie intense et palpable.

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Cast et équipe technique de premier plan

Lukman Sardi incarne le rôle principal du grand-père aux côtés de Callista Arum et Sulthan Hamonangan. Derby Romero et Donny Alamsyah complètent cette distribution, avec ce dernier ayant déjà travaillé avec Netflix. Sidharta Tata assure la réalisation et cosigne le scénario avec Khalid Kashogi, sous la production d'Edwin Nazir et Kimo Stamboel pour Mowin Pictures.

Impact durable et perspectives futures

Cette collaboration marque une première pour le réalisateur et les deux producteurs selon les informations de Netflix. Le film associe la peur de perdre ses proches à la volonté de les défendre, un thème universel qui résonne fortement. Il reste à savoir si Never Surrender poursuivra sa progression dans les classements internationaux après ces deux semaines de domination.