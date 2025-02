Succès logique des « Tigres » d'Albi face à des Léopards un peu émoussés

Les Léopards de Villeneuve n'ont pas réussi à faire face au leader tarnais, les « Tigres » d'Albi, qui ont remporté la rencontre 16-6.

Face au leader albigeois, qui avait remporté neuf victoires consécutives dans toutes les compétitions et qui dominait clairement sur le papier, les Léopards ont été les premiers à prendre l'initiative. De fait, sur la première occasion d'essai, avec un surnombre à gauche, c'est l'ailier Gabriel Riguet qui a marqué après une belle passe de son arrière Nathan Rouillard (4-0, 5e).

Si les dix premières minutes de jeu ont été plutôt favorables aux « vert et blanc », les Albigeois sont progressivement revenus dans le match avec une densité accrue dans le bloc milieu et une puissance redoutable sur les impacts. L'ouvreur australien et ancien villeneuvois Wall a d'ailleurs ramené les deux équipes à l'égalité grâce à une défense locale un peu trop hésitante sur cette action (4-4, 15e). Quelques minutes plus tard, c'est au tour du centre Tailhades de contourner la défense lot-et-garonnaise (4-10, 26e) après une mêlée. Les « Tigres » d'Albi, assez réalistes durant leur période de domination, ont encore augmenté l'écart en fin de première période lorsque le troisième ligne Goudemand a trouvé un bon espace (4-16, 34e). Juste avant de rentrer aux vestiaires, les coéquipiers de Jo Wambergue ont eu l'occasion de réduire l'écart sur une pénalité, mais Jackson Moule a frappé le poteau. La seconde mi-temps a vu le leader tarnais gérer tranquillement son avance devant un ensemble villeneuvois peu dangereux et commettant trop d'erreurs lors de ses rares actions offensives. La rencontre a alors perdu en intensité avec des déchets techniques des deux côtés et un score figé. Sentant le match perdu dans les dernières minutes, les hommes de Constant Villegas ont cherché surtout à préserver leur bonus défensif, qui pourrait s'avérer important lors du décompte final en fin de saison. C'est la raison pour laquelle Thomas Lasvènes a pris la pénalité à trois minutes de la sirène et a ajouté deux points pour ses partenaires (6-16, 77e) qui se sont consolés avec un petit point en poche.Succès logique des « Tigres » d'Albi face à des Léopards un peu émoussés physiquement et qui n'ont pas eu le même rendement offensif que lors de leurs dernières sorties. La rentrée prochaine de leur meilleur marqueur d'essai et arrière néo-zélandais Jack Aiken devrait leur faire beaucoup de bien





