Succès et records pour le 5e Meeting International d’Athlétisme de Fontainebleau

Le stade Philippe-Mahut a accueilli des performances exceptionnelles, notamment chez les sprinteurs et les juniors, avec plusieurs minima décrochés pour les mondiaux U20.

Le stade Philippe-Mahut de Fontainebleau a vibré au rythme des performances athlétiques lors de la cinquième édition de son meeting international. Sous un soleil de plomb et une canicule éprouvante, les athlètes ont transformé la piste en un théâtre de vitesse et de dépassement de soi.

Malgré quelques contretemps organisationnels, comme l'annulation du relais mixte des partenaires en raison de plusieurs désistements de dernière minute, l'événement a tenu toutes ses promesses, offrant au public des duels d'une intensité rare. L'ambiance était électrique, portée par un public passionné venu soutenir les espoirs de l'athlétisme français et international, transformant chaque départ en un moment de tension palpable. Chez les femmes, le spectacle a été marqué par une lutte acharnée entre Shana Lambourde et Noémie Denon.

Sur le 200 mètres, Shana Lambourde, représentant l'AC Paris Joinville, s'est imposée avec un temps de 23,62 secondes, devançant de justesse Noémie Denon de l'US Deuil qui a conclu en 23,68 secondes. Cependant, la revanche a été rapide sur le 100 mètres, où Noémie Denon a pris le dessus en 11,54 secondes, confirmant sa forme après une série impressionnante en 11,52 secondes.

Parallèlement, Lenny Pawlowicz a brillé sur le 100 mètres haies, validant ses minima pour les championnats du monde U20 avec un temps de 13,54 secondes en finale et 13,33 secondes en série. Les autres disciplines n'ont pas été en reste avec la victoire de l'Estonienne Laura Maasik au 3 000 mètres steeple en 10 minutes 03 secondes 06, la performance de Soudatou Niang au saut en longueur avec 6,34 mètres, et le jet de javelot d'Adele Toniutto, l'Italienne, qui a atteint 54,61 mètres.

Le tableau masculin a offert des moments tout aussi mémorables, notamment le duel fratricide entre Jehan Anicet de l'EFS Reims et Jordan Jalce de l'USA Liévin. Sur le 200 mètres, les deux sprinteurs ont réalisé l'exploit d'être départagés au millième, affichant tous deux un chrono identique de 20,72 secondes.

Mais comme chez les femmes, le 100 mètres a permis de trancher : Jordan Jalce l'a emporté avec un temps solide de 10,31 secondes, laissant Jehan Anicet derrière lui avec 10,45 secondes. Un moment fort de la journée a été la performance exceptionnelle de Timothée Adolphe, qui a établi la meilleure performance mondiale dans sa catégorie de mal-voyants sur 100 mètres avec un temps de 11,21 secondes, déclenchant une ovation générale.

Sur les haies, le Britannique Sam Bennett a dominé le 110 mètres en 13,60 secondes, tandis que le local Lucas Domergue a montré sa détermination en finale malgré un temps légèrement inférieur à sa série. La journée s'est clôturée avec des résultats notables d'Ali Messaoudi au steeple en 8 minutes 45 secondes 78, de James Armant Sordet en longueur avec 7,47 mètres et de Cedric Sorgeloos au javelot avec 71,36 mètres.

En marge des compétitions d'élite, le challenge interacadémique de l'UNSS a mis en lumière la relève scolaire. Le collège Albert Camus de Meaux a largement dominé l'épreuve en accumulant 288 points, devançant ainsi le collège Alphonse Daudet de Draveil et celui de Bray-sur-Seine. Cette dimension pédagogique et compétitive renforce l'importance de ce meeting, qui ne se contente pas d'être une vitrine pour les professionnels mais sert également de tremplin pour les jeunes talents.

Entre la chaleur étouffante et la ferveur des tribunes, Fontainebleau a prouvé une fois de plus sa capacité à organiser un événement sportif de haut niveau, capable de révéler des champions et de célébrer l'excellence athlétique dans toutes ses formes, tout en favorisant l'émergence des futures stars du sport français





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Athlétisme Fontainebleau Sprint Championnats U20 Performance

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