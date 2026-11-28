Le 10e salon du bien-être et bio à Blaye-les-Mines attire près de 1000 visiteurs. Découvrez les innovations des 80 exposants et les témoignages clés de l'organisation et des participants.

La dixième édition du salon du bien-être et bio a enregistré un bilan très positif avec près de mille visiteurs accueillis au cours des deux jours de l'événement. Cette manifestation culturelle et sanitaire s'est tenue à Blaye-les-Mines, offrant une plateforme concrète pour la découverte de pratiques alternatives et de produits naturels.

L'engagement de l'association Le Trèfle vert

Ce succès est une récompense directe pour Christiane Dumoulin, présidente de l'association Le Trèfle vert, qui pilote l'organisation de cette rencontre annuelle. Son équipe, composée d'un réseau solide de bénévoles, a assuré la fluidité de l'accueil et la gestion logistique sur place.

Also read « Une consécration » : un entraîneur originaire de Fougères signe son premier succès à Vincennes

Marie-France, membre active du comité d'organisation, assure avoir donné un coup de main au salon pour la troisième année consécutive. Son engagement dépasse le cadre du salon puisque cette bénévole intervient également au centre social local et participe aux rencontres du bien-être à Blaye-les-Mines. Cette continuité d'action témoigne de la profondeur de l'ancrage communautaire de ces initiatives.

Une exposition riche en découvertes et ateliers

Avec plus de quatre-vingts exposants présents, le public a pu échanger, poser des questions et pratiquer diverses techniques lors d'ateliers dédiés. La variété des stands a permis aux visiteurs de découvrir des univers parfois surprenants, loin des standards habituels de l'industrie du bien-être conventionnel.

Advertisement

Des expériences originales telles que Les ailes de l'invisible, l'utilisation de l'invitoscope ou encore la lecture des invitations de l'Univers ont été présentées au public. Des soins dits esséniens et égyptiens ont également été proposés, enrichissant la diversité des offres accessibles aux centaines de personnes circulant dans les allées de la salle Mitterrand.

La décoration intérieure avec le Feng Shui a trouvé de nombreuses adeptes lors de cette édition. Isabelle, exposante sur le site, explique que cette méthode est un art de vivre issu de la médecine chinoise. Son objectif est de trouver les bonnes solutions pour favoriser le bien-être dans votre maison, en harmonisant les espaces de vie.

Isabelle développe un leitmotiv simple mais puissant pour expliquer sa démarche professionnelle : Prendre soin de soi commence sous son toit. Cette approche souligne l'importance de l'environnement domestique dans la santé globale des individus et reflète une tendance forte observée parmi les visiteurs de cette dixième édition.

Diversité des praticiens et approches thérapeutiques

Dans les allées de la salle Mitterrand, le programme incluait la rencontre avec des magnétiseurs, des guérisseurs et des médiums. L'hydrothérapie pour irriguer le colon était également proposée, accompagnée de musicothérapie énergétique présentée par Hans Saint-Lary.

Hans Saint-Lary est connu pour fabriquer de magnifiques tambours de soins, un outil central de sa pratique. Il peut être contacté au numéro 06 65 49 36 24 pour toute information supplémentaire. La présence de ces spécialistes a permis aux visiteurs d'aborder la santé sous un angle plus holistique et moins médical.

Advertisement

Véronique Record, accompagnatrice de l'être et habituée du salon, accompagne les enfants et les adultes dans leur quête d'équilibre. Elle pratique la médiation relation parent-enfant ainsi que la médiation de couple, avec une attention particulière portée sur la gestion des émotions.

Véronique Record explique sa philosophie en travaillant sur les émotions pour aller chercher la cause des problèmes. Elle affirme que la plupart des approches habituelles ne prennent en charge que la conséquence, laissant les racines du malaise intactes. Son profil est consultable sur instagram.com/lespritdupendule.

Séparation et perspectives pour la prochaine édition

Le salon a clôturé ses portes à dix-neuf heures, marquant la fin d'un week-end dense en informations et en expériences partagées. Véronique, Yves et Marie-Thé ont quitté les lieux avec le plein d'infos et de découvertes, emportant avec eux le souvenir d'une édition réussie.

Malgré la fatigue du départ, le bilan des participants est nettement positif. Véronique Record résume bien l'ambiance générale en annonçant : On reviendra l'année prochaine. Cette promesse confirme l'attractivité durable de la manifestation et son rôle central dans la vie associative de Blaye-les-Mines.