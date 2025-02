Succès du Marché aux Truffes de Saint-Céré

Le marché aux truffes de Saint-Céré a réuni un grand nombre de visiteurs et de producteurs, offrant un moment gourmand et convivial autour de cette spécialité locale.

Grâce à l'implication de Dominique Bizat, maire de Saint-Céré , le marché aux truffes s'est tenu ce dimanche 9 février, marquant l'avant-dernier rendez-vous de la saison 2024-2025. Parmi les personnalités présentes figuraient Christophe Proença, député du Nord du Lot , Jean-Pierre Jammes, vice-président du département en charge du Tourisme et du Sport, ainsi que les membres de la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie , fidèles à l'événement.

Tous étaient venus soutenir Éric Viltard, président de l'Association Lotoise des Trufficulteurs Causses et Vallée de la Dordogne (ALTCVD). Cette période de l'année offre des conditions idéales pour savourer les truffes à leur apogée. Située aux portes du Cantal, la ville de Saint-Céré s'est mobilisée pour accueillir les habitants et les visiteurs gourmands, venus en nombre sur la place de la République. L'animation du marché a également attiré des touristes, dont un couple d'Anglais curieux de découvrir « les recettes françaises ». Dès 9 heures, Alain Desplat et Laurent Jarrige ont procédé au contrôle rigoureux des truffes, inspectant chaque spécimen avec attention. Entre 9 heures et 10 heures, les trufficulteurs ont pris place sur le marché, préparant leurs étals pour accueillir les acheteurs. L'ouverture officielle a eu lieu à 10 heures, permettant aux amateurs comme aux connaisseurs de faire leurs emplettes. La matinée s'est achevée à midi par des échanges enrichissants entre producteurs et élus locaux. Cette édition du marché a réuni six apporteurs, proposant un total de 4,186 kg de truffes sélectionnées, tandis que 0,867 kg ont été écartés après contrôle de qualité. Le prix moyen de vente s'est établi à 950 euros le kilo.Comme l'an passé, Gilles Verines, chef du restaurant Au hasard Balthazard à Martel, accompagné de son second Pascal Cousinié, a régalé les visiteurs avec sa spécialité : la brouillade truffée. Cette préparation, particulièrement appréciée du public, repose sur un secret bien gardé : la maîtrise de la température de cuisson. « Au-delà de 60°C, les arômes se déprécient. Un peu de crème fraîche liquide permet de faire redescendre la température à 45°C, pas plus ! », expliquent les chefs. Au total, 85 portions ont été servies tout au long de la matinée. De nombreux visiteurs, notamment venus du Cantal, découvraient cette spécialité pour la première fois et ont promis de revenir, séduits par ces saveurs inédites.Sous une météo relativement clémente, les producteurs ont réalisé de belles ventes, écoulant leurs dernières truffes de la saison. Le public, composé de curieux et de fins connaisseurs, a pu savourer la qualité des produits offerts. À l'issue de cette matinée réussie, un hommage a été rendu aux acteurs de l'événement, notamment à Thierry Sol, référent du marché de Saint-Céré, ainsi qu'aux équipes municipales qui ont œuvré à l'organisation. L'événement a été unanimement qualifié de « belle réussite ». Les élus présents, autour de Dominique Bizat, ont affiché leur enthousiasme et évoqué des ambitions plus grandes pour la prochaine édition. L'objectif : faire grandir le marché, en envisageant notamment une extension du stand pour mieux répondre à l'engouement qu'il suscite





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Truffes Saint-Céré Marché Gourmandise Cantal Lot

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Comment Guillaume Canet va tourner son prochain film à Saint-Céré, dans le LotGuillaume Canet posera en mars ses caméras à Saint-Céré dans le Lot pour tourner son nouveau film. Les techniciens se sont déjà installés dans le couvent de la visitation où le décor évolue de jour en plus. Voici ce que l’on sait.

Lire la suite »

Rugby (Régionale 1 ) : Saint-Céré s'impose dans le derby et poursuit sa belle sérieMT : 15-6. Arbitre : M.Thibault Wiel. Pour Saint-Céré : 1E Tourrou (56e), 6P Bonnet (3e, 8e, 18e, 28e, 36e, 72e).Pour l’Entente Bretenoux Biars Vayrac Gramat : 1E Laumond (80e), 1T et 2P Flamary (5e, 22e). Évolution du score : 3-0, 3-3, 6-3, 9-3, 9-6, 12-6, 15-6 (M.T.), 20-6, 23-6, 23-13. Saint-Céré Rugby : C. Gineste, T. Cicchelli, R. Bouhin, E.

Lire la suite »

Saint-Céré Continues Its Winning Streak Against Toulouse UCLes Saint-Céréens, en pleine forme après une série de six victoires consécutives, accueillent Toulouse UC, engagée dans la lutte pour son maintien en Régionale 1. Malgré la position de Toulouse UC au bas du classement, les Saint-Céréens doivent rester prudents face à une équipe capable de créer la surprise.

Lire la suite »

Rugby (Régionale 1 ligue Occitanie) : Saint-Céré maintient le bon capSaint Céré 29 – Toulouse UC 8 MT : 15-3. Arbitre : M. Rémi Llopis. Pour Saint-Céré : 4 essais Fouilhac (10e), Soulery (17e, 48e), de pénalité (46e), 2 transformations (17e, 48e) et 1 pénalité (31e) Bonnet. Cartons jaunes : 34e et 47e. Pour Toulouse UC : 1 essai Suiffet (64e), 1 pénalité Farah (22e). Carton jaune : 47e. Saint-Céré Rugby : R.

Lire la suite »

Les lycéens de Saint-Céré à la découverte des métiers de la santéLe forum des métiers de la santé a permis aux élèves du lycée Jean-Lurçat d’explorer diverses professions médicales et paramédicales, renforçant ainsi leurs vocations et perspectives d’avenir.

Lire la suite »

10ème édition du marché aux truffes d'Agen : Un succès record!La 10e édition du marché aux truffes a attiré un public nombreux ce samedi 25 janvier. 6,459 kilos de truffes ont été proposés aux acheteurs, dont 8,2% classées en catégorie extra. Les truffes de belle qualité se sont vendues jusqu'à 1 000€ le kilo. Ce marché caritatif organisé par le Lion's club féminin Jasmin a permis de récolter des fonds pour la recherche sur le cancer chez les enfants.

Lire la suite »