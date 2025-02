Succès du Cracq Jeunes Escalade lors du championnat départemental d'escalade

Le Cracq Jeunes Escalade de Saintes a organisé un week-end sportif réussi avec les championnats départemental d'escalade U12, U14, U16 et vétérans. Des équipes de Charente-Maritime et de Charente ont participé à la compétition.

Dimanche 16 février, le gymnase du collège Agrippa-d’Aubigné à Saintes a accueilli le championnat départemental de difficulté d'escalade, réunissant des jeunes grimpeurs et grimpeuses des catégories U16 aux vétérans. Ce week-end sportif, organisé par le Cracq Jeunes Escalade , club saintais comptant 255 licenciés, a débuté samedi 15 février avec les catégories U12 et U14.

90 jeunes grimpeurs de Charente-Maritime, ainsi que quelques-uns de départements limitrophes comme la Vienne et les Deux-Sèvres, étaient présents pour relever le défi des huit voies, en essayant d'atteindre le sommet le plus haut possible en moins de quatre minutes. Le Cracq Jeunes a enregistré de belles performances avec notamment Sasha Mulle, première chez les U14. Dimanche, c'est le championnat départemental de difficulté qui a pris place, étape qualificative pour le championnat régional qui se déroulera fin mars à Bordeaux. Environ 80 jeunes grimpeurs, issus de clubs de Charente-Maritime et de Charente, ont participé à cette compétition, où il fallait compléter sept voies en moins de quatre minutes. Un podium 100 % Cracq Jeunes a été obtenu chez les U18 filles avec Pauline Bourreau en première position, Louane Bourmaud en deuxième et Moïra Graugnard Frémont en troisième. Chez les U16, Sacha Bourmaud, grimpeur du Cracq Jeunes, s'est classé premier.Ce week-end sportif a été une réussite pour le Cracq Jeunes Escalade, qui a pu compter sur l'implication de nombreux bénévoles. Jacques Roscelli, président du club, a salué leur disponibilité et leur soutien précieux pour le bon déroulement des compétitions. Il a également souligné l'importance de l'engagement des 250 journalistes de la rédaction pour fournir chaque jour une information de qualité, fiable et complète à leurs lecteurs





sudouest

Escalade Compétition Saintes Cracq Jeunes Escalade Championnat Charente-Maritime

France Dernières Nouvelles, France Actualités

