Succès de la douzième balade vigneronne des Grés de Montpellier

La douzième balade vigneronne des Grés de Montpellier a réuni 600 participants autour d'un parcours de 6,5 km mêlant vins locaux, gastronomie et patrimoine. L'événement confirme l'engouement pour l'œnotourisme dans la région.

La douzième balade vigneronne des Grés de Montpellier a rassemblé 600 participants ce dimanche 7 juin, confirmant le succès de ces rendez-vous œnotouristiques qui fleurissent sur le territoire.

Organisée par l'appellation Grés de Montpellier, cette balade a su séduire un public varié, des amateurs de vin aux épicuriens en quête de découvertes. L'itinéraire de 6,5 km a traversé cinq communes, offrant aux marcheurs six pauses gourmandes où vins locaux et plats gastronomiques se mariaient à merveille.

Les participants ont pu découvrir des sites patrimoniaux d'exception, comme le château de Fourques, domaine viticole du XIIe siècle à Juvignac, le château de l'Engarran, folie montpelliéraine du XVIIIe siècle, ou encore le domaine de Biar à Laverune. Cette année, la météo capricieuse a contraint les organisateurs à changer la date, ce qui a sans doute réduit l'affluence par rapport aux éditions précédentes, mais l'ambiance était au beau fixe.

Les retours des participants sont unanimes : cette balade mêle avec brio culture, histoire et œnologie. Olivier et Kattia, un couple de jeunes trentenaires, confient : 'On a longtemps pensé que ce n'était pas pour nous, les jeunes. Mais c'était une erreur. L'année prochaine, on reviendra avec des copains!

' Sylvie, une habituée des événements œnotouristiques, note une démocratisation du genre : 'J'ai l'impression que ces événements sont moins sélectifs qu'avant. Ça se démocratise, ce qui est une bonne chose.

' En effet, la balade attire désormais un public plus large, des habitants du territoire mais aussi des visiteurs venant de plus loin. Olivier Durand, président des Grés de Montpellier, explique : 'Ce sont des gens qui ont envie de se faire plaisir. Et nos événements sont là pour ça.

' Cependant, il pointe un possible essoufflement du concept : 'C'est un gros succès depuis plusieurs années. Je me demande même si nous n'avons pas atteint une certaine saturation sur le territoire. Pour continuer à séduire, il faut innover et se différencier.

' La balade des Grés de Montpellier mise sur un mélange unique de patrimoine, de gastronomie et de vins d'appellation. Une trentaine de producteurs étaient présents pour faire déguster leurs cuvées, contribuant ainsi à la promotion de la jeune appellation Grés de Montpellier. Comme le souligne Loïc, un participant passionné : 'Ces événements participent à faire connaître nos vins locaux aux Montpelliérains qui ignorent parfois la richesse de leur terroir.

' Le succès de cette douzième édition laisse présager une prochaine rendez-vous en 2027, avec peut-être de nouvelles surprises. En attendant, les amateurs d'œnotourisme peuvent se tourner vers d'autres balades dans la région, comme les Vignes Buissonnières du Pic Saint-Loup, qui se dérouleront les 13 et 14 juin et ont attiré près de 4 000 personnes en 2025. Une chose est sûre : la formule séduit, et les organisateurs devront redoubler de créativité pour maintenir l'engouement





Midilibre / 🏆 16. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Œnotourisme Balade Vigneronne Grés De Montpellier Vins Gastronomie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

M. Chat prend ses quartiers d’été à MontpellierCet été, il a décidé de faire escale à Montpellier. Après l’Américain JoneOne, figure majeure du street art et de l’abstraction lyrique contemporaine,...

Read more »

Pau : 600 manifestants défendent la polyclinique menacée de fermetures et de licenciementsUne manifestation rassemblant environ 600 personnes a eu lieu à Pau le 6 juin 2026 pour protester contre le plan social et les fermetures de services annoncés par le groupe GBNA à la polyclinique Pau Pyrénées. Les manifestants, dont de nombreux professionnels de santé et habitants du Béarn, redoutent un grave impact sur l'accès aux soins, notamment avec la fermeture de la maternité de Navarre et l'arrêt des services d'oncologie et de soins de réadaptation. Le tribunal de commerce de Bordeaux doit se prononcer le 9 juin sur ce dossier sensible.

Read more »

Vainqueur du Sporting Paris, Montpellier prend une belle option sur la qualification en finaleDans le cadre du match aller de la demi-finale du championnat de France, le MMF a battu Paris 3-1 au Palais des sports Coubertin de Montpellier, ce samedi.

Read more »

VIDÉO : la course-poursuite spectaculaire avec accident et interpellation dans un hypermarché à MontpellierVidéo : ce jeudi à Montpellier, la course-poursuite depuis Philippidès aux Tonnelles par la police municipale s'est terminée par un accident et l'interpellation du chauffard.

Read more »