SUA Agen bat Biarritz 52-17 : Ramoka et le bloc victorieux

Le SUA Agen remporte un large succès 52-17 contre Biarritz avec huit essais. Ce résultat permet aux Agenais de rejoindre les Basques à la sixième place du championnat.

Le Stade Universitaire Agenais (SUA) a clôturé son deuxième bloc de la saison sur une victoire éclatante, ce jeudi, aux dépens du Biarritz Olympique avec le score de 52-17. Cette performance décisive, ponctuée de huit essais inscrits, permet aux Agenais de monter à la sixième place du classement provisoire, rejoignant ainsi leur adversaire basque au terme de cette rencontre.

Une domination technique et pragmatique

La rencontre a débuté par une prise de contrôle totale de la part du SUA. L'entraîneur a souligné la qualité de la défense et la capacité de son groupe à imposer son jeu. Malgré un début de match quelque peu imprécis, les joueurs ont su trouver le bon pragmatisme pour mettre la main sur le ballon. La vitesse et l'efficacité offensive ont fini par payer, créant un écart significatif dès la première période face à un BO jugé inexistant à ce stade.

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L'intervention de Ramoka a été cruciale pour sceller la victoire. Cet homme-clé a permis de sauver un essai et de maintenir l'avantage, démontrant l'importance de sa présence dans l'équipe. L'entraîneur a exprimé sa fierté envers l'état d'esprit de son groupe, considérant cette combativité comme la force principale de leur collectif. Ce succès bonifié offre une marge de manœuvre confortable en vue des prochaines étapes.

La réaction décevante des Basques

Le côté sombre de cette rencontre appartient aux joueurs de Biarritz. Leur entraîneur a exprimé une profonde déception, critiquant un manque de révolte et une facilité à baisser les bras. Les pertes de ballon répétées ont désavantagé l'équipe dès les premières minutes, permettant au SUA de contrôler le tempo. La première mi-temps a été qualifiée de nulle, sans grande qualité ni combativité de la part des Basques.

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La seconde période a vu une tentative de remontada de la part de Biarritz. Cependant, cette dynamique a été rapidement stoppée par une indiscipline chronique, sanctionnée par des cartons. Les moments de momentum négatif se sont enchaînés, empêchant toute reprise sérieuse. L'indiscipline a coûté cher aux Basques, qui n'ont pas réussi à inverser la vapeur malgré leur envie initiale.

La frustration des joueurs et du staff basques est palpable après cette défaite. Ils reconnaissent être passés à côté de leur match, incapables de transformer les opportunités en points concrets. La saison reste longue, mais ce bloc s'achève sur une note très négative pour le Biarritz Olympique, qui devra travailler sur sa mentalité et sa rigueur pour les prochaines rencontres.

Les conséquences sur le classement

Ce résultat a des répercussions directes sur la hiérarchie du championnat. En remportant cette confrontation directe, le SUA Agen ne se contente pas de gagner des points ; il consolide sa position. L'entraîneur agenais avait prévenu ses joueurs que sans cette victoire, ils disputeraient les places entre la huitième et la douzième place. La victoire les maintient dans le " bon wagon ", à savoir la sixième place.

Pour le Biarritz Olympique, cette défaite les maintient également à la sixième place, mais avec une dynamique nettement moins favorable. Les deux équipes partagent donc le même niveau de points, mais la forme récente et la confiance acquise par Agen sont des atouts majeurs. Ce succès offre un moral retrouvé au groupe agenais avant une pause d'une semaine.

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La semaine de repos va permettre aux deux équipes de faire le point sur leurs performances. Pour Agen, il s'agit de conserver l'élan positif et la rigueur défensive. Pour Biarritz, il sera essentiel de travailler sur la combativité et la gestion du ballon pour éviter de répéter les mêmes erreurs. La saison s'annonce encore longue et ces points de vigilance seront déterminants pour la suite de la compétition.