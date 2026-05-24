Stylos Legami à encre gel : effacez vos erreurs d'écriture

Les stylos Legami à encre gel sont une solution pratique pour effacer les erreurs d'écriture sans abîmer le papier. Ils sont dotés d'une encre thermosensible qui disparaît par friction. Le lot de 8 stylos est livré dans un coffret pour un rangement facile.

Les stylos Legami à encre gel effacent les erreurs d'écriture grâce à une encre thermosensible. La bille du stylo génère de la chaleur par friction pour faire disparaître les mots sans abîmer le papier.

Les stylos Legami à encre gel sont disponibles dans huit motifs différents : papillon, coccinelle, tigre, poulet, cochon, vache, etc. Chaque stylo mesure 15 cm de hauteur avec un diamètre de 0,8 cm. La pointe de 0,7 mm glisse sur la surface et trace des lignes fines. Les stylos Legami à encre gel sont durables car la bille ne s'use pas comme une gomme classique. Ils sont parfaits pour les annotations et les longs paragraphes.

Le lot de 8 stylos Legami à encre gel est livré dans un coffret pour un rangement facile. Les prix affichés sont indicatifs et susceptibles de changer. Cet article peut contenir des liens affiliés, ce qui signifie que 20 Minutes peut toucher une commission si vous réalisez un achat





20Minutes / 🏆 6. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stylos Encre Gel Effacement D'écriture Corrections Durable

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guide pratique : Les Gorges du Verdon : où séjourner, où sortir, où randonner, où se baigner, comment y aller ?Ce guide pratique vous propose de découvrir les 8 spots incontournables pour vos vacances dans les Gorges du Verdon en Provence. Il vous propose les meilleures idées de randonnées, les villages à visiter et les itinéraires pour tous les goûts. Il contient également des conseils pour visiter la région thermale, les jardins botaniques, les meilleurs points de vue et où se baigner. Il existe aussi des itinéraires pour y aller, au départ du Lac de Sainte-Croix et en direction d'Aiguines.

Read more »

Tous ceux qui se sont mis au trails vous conseilleront cette paire de Salomon en promoPour les chemins caillouteux, les descentes glissantes ou les sorties en forêt, les chaussures de trail évoluent selon les terrains. Salomon présente son modèle Pulsar pour les coureurs qui multiplient les sorties en sous-bois. Sur i‑run.fr, cette paire est proposée à moins de 120 euros pendant les...

Read more »

Programme complet des 'Grandes Gueules du Sport' : les tactiques, les analyses et les débats en directVenez assister à la vámpage des 'Grandes Gueules du Sport' où vous pouvez affronter vos équipes contre David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans lors du buzzer et d'un face à face brûlant dans le Ring des 'Grandes Gueules du Sport'.

Read more »

Affaire Patrick Bruel : pourquoi les maires ne peuvent-ils pas annuler les concerts du chanteur ?Après une nouvelle vague de mises en cause de l’artiste, visé par une dizaine de plaintes, de nombreux maires lui ont demandé d’annuler ses concerts, de Paris à Marseille. S’ils peuvent peser dans le débat public, seul Patrick Bruel peut décider de renoncer à se produire.

Read more »