Stylométrie : des signes de vie de Xavier Dupont de Ligonnès découverts par Ouest-France

Le journal Ouest-France a utilisé la stylométrie pour analyser des messages postés sur des forums religieux par Xavier Dupont de Ligonnès. Un troisième compte, actif jusqu'en 2017, présente de fortes similitudes avec ses pseudonymes connus, suggérant qu'il pourrait être toujours en vie.

Grâce à la stylométrie , une technique d'analyse linguistique, le journal Ouest-France affirme avoir possiblement trouvé des signes de vie de Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté du meurtre de sa famille en 2011 à Nantes et introuvable depuis.

Ce lundi 1er juin, dans le cadre de leurs enquêtes sur ce père de famille nantais recherché depuis onze ans pour le meurtre de sa femme et de ses enfants, les journalistes ont comparé plusieurs centaines de messages postés sur des forums religieux. Le fugitif écrivait régulièrement sous les pseudonymes Chevy et LIGO avant que les corps de sa famille ne soient retrouvés enterrés sous la terrasse de leur domicile.

Ouest-France s'est intéressé à un troisième compte jamais rendu public, actif jusqu'en 2017 : Epsilon. Selon l'analyse stylométrique, ce compte présente de très fortes similitudes avec Chevy et LIGO, notamment dans l'utilisation récurrente de mots en majuscules au milieu d'une phrase pour souligner un argument, ainsi que l'emploi fréquent de guillemets pour indiquer un ton ironique.

De plus, sur les huit pseudonymes identifiés comme contacts réguliers de Chevy et LIGO, sept se retrouvent également dans les messages d'Epsilon. Cette découverte suggère que Xavier Dupont de Ligonnès pourrait être toujours vivant, plus de six ans après le drame. La stylométrie, à la différence de la graphologie, se base sur l'analyse du style d'écriture et de la syntaxe d'un texte plutôt que sur la forme des lettres.

Les experts examinent la syntaxe, le vocabulaire, la récurrence des mots, les espaces et les tics de ponctuation, autant de réflexes inconscients qui régissent la rédaction d'un individu. Cette technique ne se limite pas à l'écrit : elle peut aussi analyser des messages vocaux en recoupant le vocabulaire utilisé.

Inventée dans les années 1960 pour détecter des plagiats littéraires, elle a fait son entrée dans le domaine judiciaire lors de l'affaire Grégory, où elle avait été utilisée pour identifier le corbeau. Cependant, elle reste controversée : les avocats des protagonistes de cette affaire l'ont remise en doute à plusieurs reprises. Malgré ces critiques, Florian Cafiero, enseignant-chercheur à l'université Paris Sciences et Lettres et spécialiste français de la technique, a confirmé la validité de l'approche dans une interview.

Pour l'heure, on ignore si la stylométrie permettra de retrouver la trace de Xavier Dupont de Ligonnès. Une chose est certaine : l'enquête visant à résoudre l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle française est loin d'être terminée.

Par ailleurs, l'évêque de Carcassonne a exprimé sa colère après les prétendues révélations d'un homme se présentant comme prêtre, affirmant avoir recueilli les aveux du fugitif. Il a annoncé son intention de saisir l'Arcom, dénonçant une séquence trompeuse. Ces développements montrent que l'affaire continue de susciter des réactions et des rebondissements, tandis que les proches des victimes et le public attendent toujours des réponses définitives





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