Street Art et Handicap : une union pour l'inclusion à Montpellier

A l'approche du 20e anniversaire de la loi Handicap, 22 artistes montpelliérains ont investi le Faubourg Méditerranée avec des œuvres d'art qui sensibilisent le public à l'inclusion. Cette action solidaire, menée par l'APF France Handicap, vise à rappeler l'importance de l'accessibilité et de la représentation des personnes handicapées dans l'espace public.

Street art et handicap, deux réalités qui partagent un point commun : le sentiment d'être souvent mal accueillis dans l'espace public. L' accessibilité pour les uns, la question d'autorisation pour les autres. Il n'est donc pas surprenant de les voir unis autour d'une action à la veille du 20e anniversaire de la loi Handicap. 22 artistes ont participé à ce projet.

Des photographes et graphistes montpelliérains ont investi le Faubourg Méditerranée ces dernières semaines à la demande d'APF France Handicap. Des œuvres de tous genres (collages, graffitis et photos) s'étalaient sur les façades, attirant l'œil par leurs couleurs et leurs formes. En regardant de plus près, les passants pouvaient lire des messages qui les sensibilisaient à la question du handicap. 'Nous sommes l'étincelle qui allume l'inclusion parce que chaque personne, quelle que soit sa différence, mérite les mêmes droits et opportunités', pouvait-on lire.Ce lundi 10 février, veille de l'anniversaire de la loi, une balade artistique a été organisée par l'association en présence des artistes et de quelques personnes en situation de handicap. 'Nous n'avons pas choisi ce quartier au hasard. C'est l'un des moins accessibles de la ville', explique Laurent Fraisse, directeur territorial APF France Handicap. Une dame en fauteuil roulant confirme : 'Les trottoirs ne sont pas toujours assez larges pour permettre de manœuvrer.' L'association a également choisi le Faubourg Méditerranée pour s'appuyer sur Françoise, une habitante du quartier engagée en faveur de l'essor des arts urbains. 'Les œuvres peuvent rester entre un jour et deux ans. Tout dépend de la météo ou si quelqu'un décolle une affiche...', précise-t-elle. Outre son caractère solidaire, 'cette action a le mérite de replacer la citoyenneté au cœur de la ville'.Une fresque à six mains, réalisée par Oups, Frik et Sunra, se trouve à l'angle de la rue du Pont-de-Lattes. Les cœurs emblématiques de l'un se mêlent aux figurines de l'autre avec les mots symboliques de la loi de 2005 : Handicap, droits, accessibilité, chances. Oups, dont les Cox (rochers colorés) ont essaimé partout à Montpellier, n'a pas hésité une seconde : 'On avait déjà travaillé sur la déconjugalisation de l'allocation handicapée. Vu que notre activité se joue dans la rue, on s'est dit que c'était une bonne association. L'idée de cette fresque, c'est de rendre le message plus universel. Les cœurs de Sunra, les lettres de Frik… c'est comme le but de la loi, c'est d'être tous ensemble. Ça faisait plus de sens de le faire à plusieurs. Le but c'est de donner de la visibilité.





