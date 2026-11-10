Streaming et multitâche : l'impact du téléphone sur la mémoire des séries

Le téléphone portable pendant le streaming altère la compréhension et la mémorisation des séries. Découvrez les conseils de l'expert Juan Luis García Fernández pour éviter les trous de mémoire.

Regarder une série à la télévision tout en utilisant son téléphone portable est devenu une habitude courante, mais cette pratique a des conséquences néfastes sur la capacité à retenir l'intrigue. Une étude GfK relayée par Nielsen en 2015 indiquait déjà que 71 % des séances de streaming en prime time se font en multitâche. Cette distraction constante empêche le cerveau de fixer les détails narratifs dans la mémoire à long terme.

Le mécanisme de la mémoire divisée par le téléphone

Pour le neuropsychologue espagnol Juan Luis García Fernández, professeur à l'Universitat Oberta de Catalunya (UOC) et chercheur au NeuroADaS Lab, ce réflexe sabote directement la mémoire. Il explique que la mémoire n'a pas la capacité de stocker des informations si l'attention n'est pas fixe et soutenue. Lorsque le spectateur lit ou répond à un message sur son appareil, la porte vers le souvenir se ferme littéralement. La mémoire a besoin de temps pour traiter et nécessite des stratégies actives pour fonctionner.

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L'impact cognitif confirmé par des études scientifiques

Les recherches sur le phénomène du second écran confirment ce mécanisme de distraction. Une expérience publiée dans Computers in Human Behavior avec 85 personnes montre que l'usage du téléphone pendant un programme réduit le rappel des faits et la compréhension. Cette baisse s'explique par une charge cognitive plus élevée imposée au cerveau. Centrés sur Facebook pendant un épisode, les participants voient leur compréhension moyenne passer de 8,77 à 7,72 sur 10, selon les résultats du test.

La dopamine et les effets du binge-watching sur le cerveau

Le téléphone attire d'autant plus l'attention qu'il active le circuit de la récompense via des décharges de dopamine. Juan Luis García Fernández note que l'absence de cette récompense immédiate lors de la pose de l'appareil provoque une sensation de vide. Les notifications et les vidéos courtes promettent une mini-récompense à chaque geste, rendant l'intrigue de la série trop lente comparativement. Le binge-watching amplifie ces effets, car des chercheurs de la University of Melbourne ont montré en 2017 que les souvenirs d'une série vue en rafale s'effacent plus vite que lorsque les épisodes sont espacés.

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Les solutions pour retenir l'intrigue des séries

Pour limiter les trous de mémoire, le spécialiste recommande de recréer des conditions de visionnage plus proches du cinéma. Il suggère de garder l'épisode unique, de placer le téléphone hors de portée, puis d'accorder trente secondes pour se remémorer les événements. Il propose également de parler de la série avec quelqu'un ou de tenir des notes. Ces techniques permettent de passer de la mémoire de travail à la mémoire à long terme, un processus où le sommeil joue un rôle crucial pour consolider les souvenirs.

Stratégies visuelles pour les fictions complexes

La gestion de l'information devient particulièrement importante pour les fictions denses comme Game of Thrones. Juan Luis García Fernández juge les croquis de territoires et de personnages merveilleux pour pouvoir extraire toute cette information et la déverser. En visualisant les relations et les lieux, le spectateur facilite le processus de rétention. Cette approche structurelle aide à compenser les effets néfastes du multitâche en offrant au cerveau des repères clairs pour ancrer le récit dans la mémoire durable.