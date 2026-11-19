Analyse des principes offensifs du coach serbe à Panathinaïkos Athènes. Comment la maîtrise des espaces et des écrans vise à dominer l'EuroLeague en 2026.

Le retour de Željko Obradović au Panathinaïkos Athènes à l'été 2026 marque une étape décisive pour le club grec. L'entraîneur serbe espère ramener l'équipe au sommet de l'EuroLeague après quatorze ans d'absence sur le podium. Bien que la saison soit en cours et que le bilan soit de huit victoires pour quatre défaites, le Panathinaïkos Athènes reste quatrième. Le technicien vise à renouer avec les titres grâce à une maîtrise tactique approfondie.

Préparation minutieuse des écrans offensifs

La société d'analyse Process Corporation a détaillé les principes offensifs de Željko Obradović pour contrer les défenses modernes. Le premier point clé concerne la préparation de l'écran dans le cadre du pick and roll. L'action ne commence pas au moment de l'utilisation, mais plusieurs instants plus tôt. L'objectif est d'identifier l'espace disponible et de manipuler le défenseur. Le porteur de balle peut ralentir, feinter une direction et changer de rythme pour gagner des centimètres cruciaux.

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Cette approche nécessite une lecture précise de la situation. Le joueur doit parfois remonter vers l'écran pour attirer son adversaire avant d'attaquer à l'opposé. Francisco est cité comme exemple de cette technique. Il utilise des hésitations pour déterminer l'ouverture disponible. Le choix de sa direction dépend directement de la réaction de son défenseur sur le terrain.

Contrecarrer la défense en protection

Face à une défense en protection, Željko Obradović impose deux consignes principales : vitesse et largeur. En s'écartant suffisamment après l'écran, le porteur oblige le pivot adverse à couvrir plus de terrain. Si le défenseur vient à la rencontre, il libère l'intérieur qui plonge vers le panier. S'il reste en retrait, le porteur conserve la possibilité de pénétrer ou de tirer à mi-distance.

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Le meneur Vassilis Sloukas illustre cette logique en déplaçant le point d'attaque. Il utilise un Nash move pour poursuivre son dribble derrière le panier. Ce déplacement contraint l'adversaire, comme Kemba Walker ou un pivot similaire, à choisir entre suivre le meneur ou protéger son cercle. Cette recherche permanente d'espace constitue le fil conducteur du jeu offensif étudié par les analystes.

Implication coordonnée des cinq joueurs

Le travail tactique ne concerne pas uniquement les deux joueurs impliqués dans l'écran. Les trois autres joueurs du Panathinaïkos doivent participer à la création des espaces. Lorsqu'un défenseur extérieur aide sur la pénétration, les joueurs sans ballon coupent vers le panier ou changent de position. Stefan Jović et Sandro Mamukelashvili sont souvent sollicités dans ces rotations stratégiques pour neutraliser les aides.

Une défense en zone est ainsi neutralisée par des déplacements coordonnés. Pendant qu'un joueur coupe, un coéquipier descend vers le corner. Le défenseur doit alors choisir entre rester dans l'axe de pénétration ou suivre le déplacement extérieur. Si le défenseur reste pour aider, une passe peut trouver un joueur démarqué. Si il accompagne le mouvement, le porteur retrouve un couloir d'attaque dégagé. Željko Obradović exige une compréhension profonde de chaque réaction défensive pour créer de nouvelles opportunités en 2026.