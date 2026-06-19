Strasbourg maintient sa Fête de la musique avec des adaptations face à la canicule

Malgré la vague de chaleur et les annulations dans d'autres villes, Strasbourg organise sa Fête de la musique en appliquant des mesures de précaution : scènes ombragées, fontaines d'eau, messages de prévention et possible annulation en cas de vigilance rouge.

Strasbourg a décidé de maintenir sa Fête de la musique malgré la canicule qui touche la France et les annulations signalées dans d'autres villes. Lors d'une conférence de presse, la maire Catherine Trautmann a confirmé que l'événement se tiendrait, tout en annonçant des adaptations pour protéger les participants.

Parmi les mesures, on trouve la recherche de scènes plus ombragées, l'installation de fontaines d'eau et une communication renforcée sur les réflexes à adopter en période de forte chaleur : boire régulièrement, rester à l'ombre et veiller sur les personnes vulnérables. Des messages de prévention seront diffusés sur les différentes scènes. La municipalité précise que l'événement pourrait être annulé en cas de passage en vigilance rouge canicule.

Par ailleurs, des restrictions de circulation et de stationnement seront appliquées dans certains secteurs pour garantir la sécurité et la fluidité. Cette édition de la Fête de la musique se déroule dans un contexte climatique exceptionnel, avec des températures élevées qui ont déjà conduit plusieurs collectivités à renoncer à leurs animations. Strasbourg, qui organise traditionnellement un événement majeur rassemblant des milliers de personnes, a choisi de ne pas céder à la panique mais d'adapter le dispositif.

La maire a souligné l'importance du travail des associations et des partenaires qui préparent la fête depuis des semaines. La priorité reste la sécurité de tous, tout en permettant aux Strasbourgeois et aux visiteurs de profiter de la musique en plein air, symbole de cette journée nationale.

Les mesures concrètes incluent donc la modification des emplacements de certaines scènes pour les abriter du soleil, la mise en place de fontaines à eau supplémentaires et une information claire sur les risques de la chaleur. La ville mettra également en place des dispositifs de surveillance médicale renforcés. Le scénario d'une annulation reste envisagé si les prévisions météorologiques devaient empirent et déclencher une alerte de niveau rouge.

Ces précautions visent à concilier fête, plaisir et responsabilité, en tenant compte des enjeux de santé publique liés aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes





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