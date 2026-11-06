Strasbourg: La réquisition d'un bus CTS par la police divise les acteurs locaux

À Strasbourg, la préfecture a utilisé un bus de la CTS pour transporter 62 manifestants interpellés. La maire Catherine Trautmann et la CGT dénoncent cette décision.

Le jeudi 5 novembre, l'ordre public à Strasbourg a connu une tension notable suite à une opération policière majeure sur la rue de Zurich. Au cours de cette soirée, les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de près de 10 000 manifestants, dont 62 ont été spécialement convoyés vers les locaux du commissariat central. Pour effectuer ce transfert logistique, la police nationale a fait réquisitionner un autobus appartenant à la Compagnie des Transports Strasbourgeois, une mesure qui a immédiatement provoqué une vague d'indignation parmi les syndicats et la municipalité.

Une réquisition contestée par les syndicats

La Compagnie des Transports Strasbourgeois, dont le syndicat CGT, a fermement rejeté l'utilisation de ses véhicules pour des besoins de police. Les syndicats ont publiquement condamné cette pratique en précisant que leurs bus sont conçus pour le transport de voyageurs et non comme des fourgons cellulaires. Cette décision de réquisition expose les salariés de l'entreprise à des accusations de collaboration avec les autorités policières, ce qui soulève de vives inquiétudes au sein des équipes. Les travailleurs se trouvent ainsi dans une position difficile, risquant de payer le prix fort pour une décision opérationnelle sur laquelle ils n'exercent aucun contrôle éditorial ou logistique.

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La position officielle de la justice

Le Parquet de Strasbourg a publié un communiqué pour justifier les modalités de cette intervention de police. Les services judiciaires ont indiqué que les policiers avaient décidé d'utiliser un bus pour transporter ces personnes vers l'hôtel de police, l'objectif principal étant de vérifier leurs identités dans des conditions sécurisées. Parmi les 65 interpellations recensées par la préfecture du Bas-Rhin ce jour-là, seize concernaient des mineurs. À l'issue des premiers examens des éléments d'enquête, deux majeurs ont été placés en garde à vue pour des faits de participation à un attroupement malgré sommations, de rébellion et d'introduction dans un local commercial par voie de fait.

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Une opposition claire de la municipalité

La maire de Strasbourg, Catherine Trautmann, a pris ses distances avec cette opération dès le vendredi après-midi. Elle a explicitement exprimé son opposition à cette décision, estimant que la police nationale doit disposer de ses propres moyens pour assurer ses missions de maintien de l'ordre. Dans un contexte social déjà tendu, la première maire de la ville a reconnu les inquiétudes légitimes du personnel de la CTS face à une telle réquisition. Elle a également formulé des doutes sérieux sur la légalité de cette opération et a annoncé qu'elle procédait à des vérifications juridiques immédiates pour s'assurer que la loi était correctement appliquée.

Des conséquences juridiques et sociales

Cette affaire met en lumière les tensions entre les impératifs de sécurité publique et les contraintes du service public local. La préfecture du Bas-Rhin a renvoyé les questions vers le parquet, qui a confirmé la procédure tout en précisant le cadre légal des interpellations. Les salariés de la CTS continuent de dénoncer le refus d'être assimilés à un service public de la police nationale, craignant des représailles de la part des usagers et de la société civile. Cet incident souligne la nécessité de clarifier les protocoles de réquisition pour préserver la confiance des citoyens envers les entreprises de transport en commun.