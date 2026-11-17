Un gendarme à Strasbourg est filmé donnant une dizaine de coups de poing à un homme interpellé. Le parquet de Strasbourg confirme l'ouverture d'une enquête suite à cette vidéo choc.

À Strasbourg, une vidéo choquante diffusée sur les réseaux sociaux montre un gendarme mobile assénant une série de coups de poing à un homme durant une opération d'interpellation. Les faits se sont déroulés le 14 novembre 2026, provoquant un vif émoi parmi les témoignages recueillis et les autorités judiciaires. La captation d'une durée de une minute et dix-sept secondes documente un moment de tension intense entre les forces de l'ordre et un individu qui finit par être mis en menottes.

Détails de l'interpellation et témoignages

Le récit des événements, tel que reconstitué par des témoins, place l'incident rue du Bain-Finkwiller, où un groupe de personnes s'était réfugie pour échapper aux gaz lacrymogènes lors d'une manifestation. Antoine, un témoin direct, explique avoir vu le groupe reculer face aux forces de l'ordre avant qu'un individu ne lance un appel au mouvement. C'est à ce moment précis que la vidéo commence, montrant l'homme jeter son sac avant que le gendarme ne se précipite vers lui pour lui porter plusieurs coups sur le haut du corps.

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Les observateurs comptent différemment le nombre de violentes frappes visibles sur les enregistrements. Si la vidéo en montre une dizaine clairement, Antoine affirme en avoir dénombré entre quinze et vingt. Le témoignage décrit une intervention qualifiée de choquante par les assistants, qui regrettent que la mise au sol n'ait pas été effectuée directement sans cette cascade de coups répétés sur le visage et le tronc de l'individu.

Versions officielles et réactions

Les autorités judiciaires et policier livrent une version des faits contrastant avec la perception immédiate de la vidéo. La police nationale et les forces de gendarmerie affirment que l'interpellation a été rendue nécessaire par des violences commises sur les membres des forces de l'ordre et des insultes proférées juste avant le début de l'enregistrement. Selon cette version, l'individu aurait tenté d'agripper un gendarme, situation qui justifierait la riposte immédiate et vigoureuse du militaire.

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Cependant, l'analyse visuelle de la séquence ne montre pas clairement d'agrippement au moment où les premiers coups sont portés. L'homme semble plutôt s'accrocher ou tenter de se stabiliser sans attaque physique avérée envers le gendarme à cet instant précis. Cette divergence entre les déclarations officielles évoquant une menace immédiate et les images montrant une absence de contact violent préalable alimente le débat sur le caractère proportionné de la réponse utilisée.

Conséquences judiciaires et suite des procédures

Le parquet de Strasbourg a confirmé que l'homme interpellé a été déféré le lundi 16 novembre 2026. Cette procédure judiciaire vise les faits reprochés à l'individu, notamment les violences et insultes citées par les forces de l'ordre, mais il est impératif de noter que cette condamnation potentielle ne porte pas sur les coups donnés par le gendarme mobile lui-même.

Concernant spécifiquement l'usage de la force par le militaire, les autorités indiquent qu'aucune enquête pénale spécifique n'a été ouverte à ce stade et qu'aucune plainte n'a été déposée par la victime. Cette situation laisse en suspens l'appréciation officielle de la légitimité de l'action du gendarme, alors que la vidéo continue de circuler et d'alimenter les controverses sur les méthodes d'intervention lors des manifestations à Strasbourg.