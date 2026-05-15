Stormers Eliminated from Champions Cup, South African Clubs Considering Exit

The South African franchise, Stormers, was knocked out of the Champions Cup quarter-final by RC Toulon this year. This has led discussions among South African sports bodies about withdrawing from the European competitions. According to Mark Alexander, president of the South African Rugby Union, the players are overwhelmed. The National Sports Association of South Africa (SARU) is now seriously considering leaving the Champions Cup and the Challenge Cup after being informed of the concerns regarding the welfare of the players.

La franchise sud-africaine des Stormers a été éliminée en huitièmes de finale de Coupe des champions par le RC Toulon cet été. Selon 'The Times', les clubs sud-africains réfléchiraient actuellement à quitter la Coupe des champions et le Challenge.

Selon le président de la Fédération sud-africaine, Mark Alexander, les joueurs seraient surmenés. La Fédération (SARU) envisagerait sérieusement de retirer ses équipes des compétitions européennes : la Coupe des champions et le Challenge. Le sujet aurait été ouvertement débattu cette semaine, au Cap, lors de l'assemblée annuelle. Le quotidien britannique indique que cette question serait motivée par les préoccupations liées au bien-être des joueurs.

Les Sud-Africains estiment qu'il est insoutenable pour leurs meilleurs éléments de disputer une saison de clubs dans l'hémisphère nord et des matches internationaux dans l'hémisphère sud. Les discussions vont s'amplifier dans les prochains mois et une décision devrait être prise en juillet. En cas de retrait de la Coupe des champions et du Challenge, les conséquences seraient majeures pour les clubs sud-africains, mais pas seulement.

Cela soulèverait des problèmes pour l'United Rugby Championship (URC), que les Stormers, les Bulls, les Sharks et les Lions ont décidé de rejoindre en 2021 après leur retrait du Super Rugby. Ceux-ci sont également devenus actionnaires de l'EPCR (European Professional Club Rugby). Du point de vue français, les dernières éditions de la Coupe des champions ont mis en évidence les difficultés. Bilan mitigé pour les Sud-Africains en Coupe d'Europe





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