Store enrouleur sans perçage : une solution moderne pour protéger la vue

Un store enrouleur jour nuit sans perçage protège l'intimité, s'installe sans travaux et est proposé à 22,56 euros chez Cdiscount. Idéal pour les fenêtres sans rideaux.

Une fenêtre sans rideaux peut sembler innocente, mais elle expose les occupants à des regards indiscrets. Cette problématique est née lorsqu'une voisine auprès de laquelle j'ai lui-même été témoin a découvert que l'absence de rideaux entraînait un vis-à-vis gênant. La solution proposée a été un store enrouleur jour nuit, sans perçage, fonctionnant par simple manipulation de la chaîne.

Principe et installation sans perçage

Le store enrouleur Estika, mesurant 65 x 150 cm et coloris gris, repose sur un principe d'alternance de bandes transparentes et opaques. En tournant la chaîne, la bande opaque bloque la lumière et l'intimité, tandis que la bande transparente laisse passer un éclairage doux. La toile en polyester se nettoie d'un chiffon humide et reste résistante à l'humidité, même dans une salle de bain.

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La particularité majeure est son montage sans perçage. Aucun trou n'est laissé dans le cadre de la fenêtre, évitant ainsi tout risque d'éclatement, de besoin de réparation ou de perte de garantie de l'installateur. Le système se fixe par un harnais adhésif ou un rail auto‑colant, selon la configuration de l'ouverture.

Recommandation de Cdiscount : offre avantageuse

Cdiscount propose ce store à 22,56 euros, reflet d'une promotion à durée limitée. Le prix est un repère lorsqu'on compare les magasins de d'Irca ou de l'Auto‑colle. L'offre vise principalement les niches de l'intérieur design et de la protection de la vie privée.

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En partie, la promotion tire son appui d'une large sélection d'équipements domestiques à prix réduits, dont des canapés d'angle, des friteuses sans huile, des batteries culinaires Tefal, des aspirateurs robotisés ou des machines à café. Chacun d'entre eux bénéficie d'une remise significative, illustrant la stratégie de Cdiscount de croissance de son catalogue de produits d'électroménager.

Avantages pour les occupants et les locataires

Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de percer, comme les locataires, ce store présente un gain immédiat. Il évite les frais de remise en état et prévient les problèmes juridiques liés à la destruction de l'appartement à la fin du bail. Le système est également portable, d'où la possibilité de le déplacer selon les besoins.

Les paramètres d'usage sont simples : après une installation minimaliste, l'utilisateur tourne la chaîne pour régler l'opacité et la luminosité. Pas besoin d'intervenir sur la structure de la fenêtre, ce qui simplifie l'entretien et en fait une option practical, rapide et non destructive.