Steven Soderbergh : l'éternel franc-tireur du cinéma américain

À 60 ans passés, Steven Soderbergh reste un infatigable expérimentateur, tournant sans relâche et repoussant les limites du cinéma entre numérique, streaming et récits audacieux.

Steven Soderbergh , le réalisateur américain, incarne un éternel franc-tireur intégré au système, vivant à Los Angeles mais se présentant à nous dans la sophistication discrète de Londres, où se déroulent ses deux derniers films.

Cet insatiable alchimiste des récits et images, qui assure lui-même le montage et la direction de la photographie, a connu une carrière tumultueuse : la Palme d'or à 26 ans pour son premier film, Sexe, mensonges et vidéo, puis l'indifférence pour les quatre suivants, les Oscars pour Traffic et Erin Brockovich, et des échecs retentissants. Pionnier de la transition vers le numérique, il navigue entre majors et plateformes de streaming, utilisant la liberté que lui procurent ses casting de stars au service d'idées volontiers expérimentales.

Il teste sans cesse de nouvelles manières de faire et de sortir les films, tournant toujours. Après avoir présenté à Cannes son documentaire John Lennon The Last Interview, voici son quatrième film en deux ans : The Christophers, une joute astucieuse entre un vieux peintre anti-woke, incarné par le colossal Ian McKellen, et une jeune copiste frustrée, jouée par la magnétique Michaela Coel.

Cette productivité effrénée s'inscrit dans un contexte où le cinéma français, selon certains, risque de se diviser en deux camps, Un débat ravivé par l'affaire Canal+ au Festival de Cannes. La possibilité de s'abonner ou de créer un compte offre aux lecteurs la faculté de commenter les articles, de les consulter, de les offrir à leurs proches et d'enregistrer des articles à lire plus tard, profitant gratuitement de tous les contenus offerts





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