Steven Amiez, un clin d'œil à Alain Prost sur son casque

Le skieur français Steven Amiez a dévoilé un nouveau casque aux couleurs du drapeau français, mais inspiré par l'emblématique casque du quadruple champion du monde de Formule 1, Alain Prost.

Steven Amiez , un grand fan de Formule 1 et d' Alain Prost , a choisi de décorer son nouveau casque avec les couleurs du quadruple champion du monde français à l'occasion des Championnats du Monde de Saalbach. Le skieur français, en compétition mercredi dans le combiné par équipes avec Maxence Muzaton, a révélé son nouveau casque aux couleurs du drapeau tricolore, mais avec une touche particulière.

Amiez a souhaité rendre hommage à un champion de la course automobile, célèbre pour son talent au volant. « J'ai fait un casque très patriotique, bleu blanc rouge, qui ressemble à celui d'Alain Prost », explique Amiez. « Un hommage à un quadruple champion du monde, pour des Championnats du monde, je trouvais que c'était un joli clin d'œil. Je le garderai peut-être pour les courses suivantes. J'aime beaucoup Alain, j'ai bien sûr vu le récent documentaire de Canal + sur sa vie et sa carrière. J'ai toujours été admiratif de la Formule 1 des années 80-90. On parle d'un des meilleurs pilotes de l'histoire. Je trouvais ça cool d'avoir un casque à la Prost, avec un effet un peu rétro sympa. » Amiez, qui participera à la dernière course de ces Championnats du Monde dimanche, a exprimé son admiration pour Prost et sa carrière exceptionnelle.Son casque, qui combine l'amour pour son sport et le respect pour un autre champion, est un symbole unique de la symbiose possible entre différentes disciplines sportives.





