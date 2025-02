Stephon Castle, Star Rookie des Spurs, S'Attaque au Concours de Dunk du All-Star Game

Le jeune joueur de 20 ans, déjà MVP du Rising Stars Challenge, vise le titre au concours de dunk samedi soir à San Francisco.

Élu meilleur joueur du Rising Stars Challenge vendredi, Stephon Castle , le rookie des Spurs (20 ans), s'attaque au concours de dunk du All-Star Game ce samedi soir à San Francisco. De quoi faire encore parler de lui au cours d'une première saison très réussie en NBA . Imperturbable. C'est l'adjectif qui semble le mieux qualifier Stephon Castle , jeune arrière et coéquipier de Victor Wembanyama aux Spurs , qui va participer au concours de dunk du All-Star Weekend, ce samedi soir à San Francisco.

« J'y vais plein de confiance. Certes un petit peu nerveux, mais les trois adversaires qui vont m'affronter devraient l'être aussi », lâchait le rookie américain, vendredi, lors d'une conférence de presse où il était entouré par des dizaines de journalistes au Chase Center. Stephon Castle a commencé son week-end californien de la meilleure des manières, vendredi soir, en décrochant le titre de MVP du Rising Stars Challenge, une compétition réunissant les meilleurs joueurs de première et deuxième année en NBA. Lors de deux matches au format court, il a affiché toute l'étendue de son talent avec de l'adresse au tir, des passes bien senties et une défense tout-terrain. Samedi soir, le natif de l'État de Géorgie s'attaquera à un nouveau challenge : détrôner Mac McClung au concours de dunk, double détenteur du titre et joueur avec l'équipe réserve d'Orlando en G-League. « J'avais 14 ans quand j'ai dunké pour la première fois. C'était un truc de fou d'y parvenir, comme si mon corps avait enfin amorcé sa transition », se souvient le récent quatrième choix de la Draft. « Je n'ai pas encore réussi à dunker sur Victor ». Stephon Castle a continué à travailler sa détente lors de son unique saison à l'université du Connecticut (UConn) entre 2023 et 2024, où il a décroché au passage le titre de champion national. Pour sa première saison avec les Spurs en NBA, il a déjà « postérisé » plusieurs de ses adversaires, à l'image de ce dunk ravageur à deux mains sur la tête de Garrison Mathews, l'arrière d'Atlanta, au début du mois. « J'essaie de dunker sur Victor à l'entraînement, mais je n'ai pas encore réussi », s'amuse le jeune homme de 20 ans, qui a trouvé en Victor Wembanyama et ses 2,24 m le coéquipier parfait pour s'entraîner à l'exercice. « Ce serait cool de le voir lui aussi participer un jour. Il a déjà sorti quelques dunks à l'échauffement avant des matches que je ne pensais pas qu'il pourrait réussir. » Dans la course pour le titre de meilleur rookie. Au-delà de ses qualités naturelles, Stephon Castle impressionne par son calme et sa maturité depuis son arrivée en NBA. « Je me sens plutôt à l'aise en toute circonstance. En fin de compte, ce n'est que du basket, il s'agit avant tout de prendre du plaisir », résume celui qui culmine à 1,96 m. Après 51 matches avec les Spurs, il atteint 12,3 points, 2,8 rebonds et 3,5 passes en moyenne par match. Une progression constante qui est surtout notable au niveau du shoot, où il est monté à 39,5 % de réussite derrière l'arc sur les 10 derniers matches. « Il tire de façon incroyable depuis que je suis arrivé à San Antonio. Il a le potentiel pour devenir vraiment spécial, tout le monde voit ses qualités athlétiques », appréciait De'Aaron Fox ces derniers jours, le nouveau meneur des Spurs débarqué de Sacramento. Drafté avant tout pour la qualité de sa défense, Stephon Castle a vite prouvé qu'il savait aussi se muer en arme offensive. Une polyvalence qui le place désormais en tête du classement provisoire pour le titre de meilleur rookie de la saison. Nul doute qu'une nouvelle belle prestation au Dunk Contest à San Francisco devrait le rapprocher de cet objectif





