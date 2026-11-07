Stephen Miller nommé chef de cabinet de la Maison-Blanche

La nomination de Stephen Miller au poste de directeur de cabinet de la Maison-Blanche par Donald Trump marque une intensification des politiques d'extrême droite.

Stephen Miller, identifié comme le nouveau chef de cabinet de la Maison-Blanche, s'apprête à monter à bord de Marine One à Washington le 6 novembre 2026. Cette nomination stratégique intervient dans un contexte politique amer, suite à une élection présidentielle où les électeurs de tout le pays ont clairement répudié le trumpisme. La décision de la Maison-Blanche vise à doubler la dose en remplaçant Susie Wiles par un conseiller perçu comme le plus extrémiste et le plus nuisible de l'administration. Cette transition indique une volonté ferme de maintenir une ligne dure sans chercher d'apaisement politique.

Une nomination confirmant une ligne dure

Le choix du président Donald Trump pour ce poste de directeur de cabinet de la Maison-Blanche démontre clairement la position qu'il entend adopter durant ses deux dernières années de mandat. Cette décision souligne qu'il n'entend guère modifier son approche politique après la déroute électorale, décrite comme la plus retentissante depuis un demi-siècle. Stephen Miller succède ainsi à Susie Wiles, qui devient l'énième femme à quitter rapidement les responsabilités au sein de cette administration. Cette nomination n'est pas anodine car elle signale que le locataire de la Maison-Blanche compte intensifier ses mesures controversées.

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Le rôle de Stephen Miller dans les politiques d'expulsion

En tant que principal conseiller de Donald Trump en matière de politique intérieure, Stephen Miller a agi comme un président de l'ombre servile mais impitoyable. Il servait un dirigeant plus soucieux de son image télévisée que des détails techniques de sa politique publique. Miller a milité pour l'expulsion du plus grand nombre possible d'immigrants des États-Unis, adoptant une approche qualifiée d'extrême. Cette stratégie, même pour un républicain, évoque des campagnes de nettoyage ethnique et le nationalisme blanc selon ses critiques.

Des effets économiques et commerciaux punitifs

Outre ses positions sur l'immigration, Stephen Miller fut également l'artisan des droits de douane punitifs et des guerres commerciales avec les partenaires économiques des États-Unis. En d'autres termes, il ne faut pas s'attendre à un revirement de politique en milieu de mandat. Les mesures impopulaires et économiquement néfastes qu'il a promovues ne seront probablement pas abandonnées. Cette transition est inquiétante car elle indique que Donald Trump pourrait dépendre plus que jamais d'un groupe de fidèles qui lui disent ce qu'il veut entendre.

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Réactions politiques et guerre partisane à venir

Cette nomination anéantit presque tout espoir d'apaisement des luttes partisanes qui agitent le pays après les élections. Le tabloïd conservateur rappelle que Donald Trump avait affirmé vouloir travailler avec les démocrates, mais la réalité semble contraire. Il semble inutile de nommer un chef de cabinet capable de manœuvrer au Congrès pour faire adopter des lois si rien ne va être voté. Les deux prochaines années seront une guerre politique sans merci selon les observateurs.

Schumer critique la nomination de Stephen Miller

Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat, a déclaré sur X que Stephen Miller pourrait en être le visage de cette guerre politique. Il affirme que Miller était responsable des politiques d'expulsion qui ont contribué à faire perdre aux républicains le contrôle du Congrès. Bien que Donald Trump ait déclaré sur son réseau Truth Social que Susie Wiles avait bien travaillé, cette nouvelle nomination prouve que les engagements de cooperation sont fictifs. Le pays s'apprête donc à vivre une période de tension accrue sans compromis réel.