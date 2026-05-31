Stephen Brunch : Actualité, débats et analyses sur le tennis et le football

Suivez les dernières actualités, les débats et les analyses sur le tennis et le football avec la joyeuse bande de Stephen Brun chaque dimanche midi entre 13h00 et 15h00.

C’est la libre-antenne du dimanche midi ! Attablez-vous et venez débattre avec la joyeuse bande de Stephen Brun tous les dimanches entre 13h00 et 15h00.

Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l’émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités. Après le forfait d'Arthur Fils, le Stephen Brunch s’interroge sur les chances françaises. Stephen mise sur Terence Atmane ! Qui peut faire douter Sinner ?

Stephen pense que Zverev est le plus à même de rivaliser avec le monstre italien. Eric et Flo Serra pensent que Ruud sera difficile à battre. L’UBB double champion d’Europe ! Stephen s’interroge sur la différence de niveau des Bordelais entre la Champions Cup et le TOP.

Même si ça ne sauvera pas la saison, Stephen veut voir l’OM en Europa League la saison prochaine ! Un désintérêt pour Roland-Garros ? Stephen n’est pas d’accord et rappelle que le charme du tournoi ne se résume pas à l’identité du vainqueur ! Julien Benneteau rappelle que les conditions de jeu vont être un facteur déterminant..





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