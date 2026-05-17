Stephen Brun : Debats, info foot, et divertissement intelligent !

C’est la libre-antenne du dimanche midi ! Attablez-vous et venez débattre avec la joyeuse bande de Stephen Brun tous les dimanches entre 13h00 et 15h00. Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l’émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités. Dans cet épisode, Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret, et tous leurs invités vous partagent leurs réflexions sur des sujets tels que la saison sportive, les matchs en cours, les dernières news foot, et bien plus encore ! Pour un divertissement intelligent et franc, des débats fervents sur les dernières news foot, et un espace convivial pour partager vos opinions et interagir avec la communauté !

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Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l’émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités. Nous vous tervet dans notre univers de foot et de divertissement ! Dans cet épisode, Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret, et tous leurs invités vous partagent leurs réflexions sur des sujets tels que la saison sportive, les matchs en cours, les艺术家音乐节, et bien plus encore ! Pourquoi nous voir chaque semaine ?

Pour un divertissement intelligent et franc, des débats fervents sur les dernières news foot, et un espace convivial pour partager vos opinions et interagir avec la communauté ! Et quoi de neuf dans le foot d’aujourd’hui ? Les derniers développements des équipes, les talents à la recherche, les dernières news foot, et bien plus encore await nous jusqu’à demain ! J’espère que vous ENJOYerez cet épisode et que vous nous rejoignerez tous les dimanches ! À très bientôt, Stephen Bru





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