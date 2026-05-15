Stéphanie Rist, ancienne cheffe de service hospitalier et députée depuis 2017, a été nommée ministre de la Santé en 2022. Elle est confrontée à la gestion de l'hantavirus, sa première grande épreuve politique. Elle a pris conseil auprès d'Agnès Buzyn, qui a également géré les prémices du Covid-19. Elle a acquis une culture politique et entend peser davantage dans le jeu parlementaire, notamment en tant que rapporteure générale du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Son but a toujours été d'être ministre de la Santé : Stéphanie Rist , une ambitieuse à l'épreuve de la gestion de l'hantavirus PORTRAIT. Cette ancienne cheffe de service hospitalier, qui a su gravir les échelons au Parlement depuis 2017, affronte avec la gestion de l'hantavirus sa première grande épreuve politique.

Après vingt ans au sein du CHR d'Orléans, Stéphanie Rist a fait partie de cette vague de nouveaux venus dans la politique, issus de la société civile, qui ont rejoint Emmanuel Macron en 2016. En France, certains ministères occupent plus souvent que d'autres l'actualité : l'Intérieur, l'Économie, les Affaires étrangères. Et il y en a d'autres qui, à la faveur des événements, peuvent occasionnellement prendre la lumière.

Jusqu'ici méconnue des Français, la ministre de la Santé Stéphanie Rist est depuis plusieurs jours de tous les plateaux et de toutes les conférences de presse, face à un L'ensemble de l'écosystème, qu'il soit mondial ou national, a appris de la pandémie. L'OMS a réagi beaucoup plus vite, et le gouvernement aussi . Elle a pris conseil auprès d'Agnès Buzyn, qui dans les mêmes fonctions affronta les prémices du Covid, en 2020.

Après vingt ans au sein du CHR d'Orléans, Stéphanie Rist a fait partie de cette vague de nouveaux venus dans la politique, issus de la société civile, qui ont rejoint Emmanuel Macron en 2016 : J'ai adhéré à sa démarche d'efficacité. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir transformer jusqu'à la vie des gens . Elle est élue députée en 2017, malgré une polémique autour d'une rémunération (légale) de 22 000 euros par plusieurs laboratoires pharmaceutiques entre 2012 et 2016.

Elle rejoint quelques semaines plus tard la commission des Affaires sociales. Une instance stratégique à l'Assemblée, chargée notamment des questions de protection sociale, d'hôpital et de retraites, dont elle entend bien faire un tremplin. Rapidement, elle en devient un élément central. Elle porte plusieurs projets, dont certains très contestés.

En 2021, la loi qui porte son nom plafonne la rémunération des médecins intérimaires et provoque la fronde des syndicats hospitaliers. En 2023, pour lutter contre les déserts médicaux, elle fait voter une loi qui permet l'accès direct à certains professionnels de santé (kinésithérapeutes, orthophonistes, etc.), sans ordonnance préalable. Si l'objectif est de libérer du temps médical pour les médecins généralistes, ses opposants lui reprochent son approche gestionnaire de la santé.

En coulisses, plusieurs anciens soutiens décrivent une femme ambitieuse, attentive aux rapports de force politiques. Nathalie Kerrien, maire adjointe à Orléans, l'a soutenue lors des élections législatives de 2017. En 2020, aux municipales, elle brigue le poste de maire. Stéphanie Rist choisit alors de soutenir son adversaire et maire sortant, Olivier Carré, en figurant en deuxième place sur sa liste.

Le parti a fait le choix de soutenir le maire de l'époque, et Stéphanie est restée disciplinée par rapport au choix du parti. Elle se propose alors pour le poste de rapporteure générale du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Un siège clé, persifle un ancien soutien, peu dupe sur les ambitions de l'intéressée. Olivier Véran et Yannick Neuder, deux anciens ministres de la Santé, ont occupé ces fonctions avant d'être propulsés au gouvernement.

Le groupe Renaissance étant le plus nombreux, c'est évidemment de lui qu'allait venir le député élu. Elle est parvenue à faire croire que cette élection n'avait aucun enjeu . Élue à ce poste, c'est elle qui porte, en 2023, le projet de loi rectificatif de la Sécurité sociale, qui recule l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

En 2024, lors des législatives post-dissolution, elle est la seule candidate du bloc central à ne pas voir s'opposer un candidat LR dans sa circonscriptio





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