Stéphanie Rist : 10 euros de plus pour les mutuelles

La ministre de la Santé Stéphanie Rist annonce une hausse moyenne de 10 euros des franchises médicales pour financer les complémentaires santé.

La ministre de la Santé Stéphanie Rist a confirmé que les Français paieront en moyenne 10 euros de plus par an en raison de la revalorisation des franchises médicales. Cette mesure est nécessaire pour financer le versement de 700 millions d'euros par l'Assurance maladie vers les complémentaires santé. Cette réorientation budgétaire vise à réduire le reste à charge des patients.

Une revalorisation annuelle des franchises

Les franchises médicales évoluent à partir du 1er octobre pour tenir compte de l'inflation. Stéphanie Rist défend cette mesure en affirmant que le plafond sera désormais réévalué chaque année. Elle estime que cela coûtera une dizaine d'euros supplémentaires aux Français en moyenne. La ministre de la Santé exige un effort collectif pour compenser les dépenses.

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Jérôme Guedj dénonce le gaspillage

Le député Jérôme Guedj chiffre jusqu'à 20 milliards de gaspillage dans l'assurance maladie. Il pointe des situations d'abus qui justifient les contrôles renforcés. La ministre de la Santé rappelle que la France a le reste à charge le plus faible du monde. Elle souhaite durcir les sanctions lors de cas avérés de mauvaise utilisation des arrêts de travail.

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Contrôle accru des arrêts de travail

Le gouvernement cible les arrêts de travail et les accidents du travail ou maladies professionnelles. L'Assurance maladie augmente ses contrôles sur les arrêts maladie courts. Stéphanie Rist distingue les arrêts courts répétés des arrêts longs liés à des problèmes de santé sérieux. Elle veut réprimer les abus sans pénaliser les patients vulnérables.

Santé et 5,1 milliards d'économies

La santé concentre 5,1 milliards d'euros d'économies dans le budget de la Sécurité sociale. La ministre regrette le rejet de la taxe sur le sucre. L'enjeu est que les industriels diminuent la quantité de sucre dans leurs recettes. Le gouvernement maintient sa stratégie de maîtrise des dépenses de santé publiques.