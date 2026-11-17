La chef étoilée Stéphanie Le Quellec partage sa recette de velouté aux herbes. Découvrez les bienfaits santé et la technique des croûtons maison.

La cheffe cuisinière deux étoiles Stéphanie Le Quellec dévoile sa recette signature pour affronter la saison automnale. Elle propose un velouté aux herbes riche en nutriments et réconfortant.

Bienfaits nutritionnels du velouté chaud

La cheffe Stéphanie Le Quellec explique que ce plat est idéal pour réchauffer le corps pendant les journées froides et pluvieuses. La préparation apporte des vitamines et des minéraux essentiels au système immunitaire. Elle favorise également l'hydratation grâce à sa forte teneur en eau. Le volume du plat contribue à réguler la satiété naturellement. La digestion est facilitée et rapide après consommation.

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Préparation rapide aux herbes fraîches

Pour réaliser ce velouté, il faut hacher grossièrement les herbes disponibles. Versez le bouillon dans une casserole et portez-le à ébullition. Assaisonnez le mélange avec du piment d'Espelette pour relever les saveurs. Cette étape garantit une cuisson homogène des ingrédients principaux.

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Recette de croûtons croustillants maison

La chef Stéphanie Le Quellec recommande l'utilisation de pain rassis pour les croûtons. Coupez-le en petits morceaux et déposez-les sur une plaque de cuisson. Assaisonnez avec de l'huile d'olive et des herbes de Provence. Ajoutez du sel, du poivre et du parmesan pour le goût. Enfournez le tout 10 à 15 minutes à 180 °C.

Excellence culinaire de la chef deux étoiles

La cheffe cuisinière doublement étoilée Stéphanie Le Quellec partage régulièrement ses secrets culinaires. Elle a appris la technique du club sandwich en tant que commis au George V. Sa maîtrise des produits de saison est reconnue internationalement. Les amateurs de gastronomie suivent ses publications sur Instagram.