Stéphanie (L'amour est dans le pré) a-t-elle quitté Hervé avec leur bébé ?

L'ancienne prétendante de L'amour est dans le pré a lancé une cagnotte après avoir quitté son compagnon Hervé, avec leur bébé. La cagnotte, visible via un QR code, demandait de l'aide à la femme de sa vie. Mais ce vendredi 12 juin, le compteur de cette cagnotte est à zéro. Pour le moment, aucun ex-candidat de l'émission de M6, ni Hervé, n'a pris la parole dans cette sombre affaire.

Stéphanie , ancienne prétendante de L'amour est dans le pré, a lancé une cagnotte sur Instagram après avoir quitté son compagnon Hervé , avec leur bébé. Dans un mystérieux message publié peu avant minuit, l'ancienne prétendante a écrit : "Je suis passée de l'amour à l'enfer".

La cagnotte, qui était visible via un QR code, demandait de l'aide à la femme de sa vie. Mais ce vendredi 12 juin, le compteur de cette cagnotte est à zéro. Pour le moment, aucun ex-candidat de l'émission de M6, ni Hervé, n'a pris la parole dans cette sombre affaire. Stéphanie et Hervé ont marqué de leur empreinte la saison 16 de L'amour est dans le pré, mais contrairement à d'autres couples, ils sont rarement vus ensemble.

Karine Le Marchand, qui a présenté le portrait de Jean-Louis en janvier, a donné de leurs nouvelles, mais sans donner de détails sur leur relation actuelle. Stéphanie a d'ailleurs effacé son post sur Instagram, ce qui a suscité de nombreuses hypothèses sur la véritable raison de sa cagnotte





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