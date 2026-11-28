Les sportives dieppoises Stéphanie Fleury et Laëtitia Têtard ont complété le Marathon des Sables au Maroc, surmontant des obstacles réglementaires pour atteindre l'arrivée.

Les habitantes de la région de Dieppe Stéphanie Fleury et Laëtitia Têtard ont terminé un raid de plus de 100 km dans le désert marocain. Ces deux sportives accomplies ont relevé le défi du Marathon des Sables avec succès. Leur performance témoigne d'une grande endurance et d'une discipline sans faille.

Détails du Marathon Des Sables

Le Marathon Des Sables est l'épreuve la plus exigeante et célèbre de cette catégorie. Il propose des distances de 84, 104 et 126 km à parcourir en trois jours. La récente édition a vu la participation de quelque 200 athlètes déterminés. Stéphanie et Laëtitia ont choisi la distance maximale de 126 km pour leur défi.

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Les participantes ont voyagé de Paris à Oujda avant de prendre des bus pour rejoindre le camp de base. La première étape comprenait 32 km dans un paysage aride. Elles ont débuté avec succès cette aventure humaine et sportive intense.

Réactions et Préparation Athlétique

Stéphanie Fleury est une spécialiste de la marche athlétique depuis une quinzaine d'années. Elle a emmené Laëtitia Têtard dans ses compétitions et entraînements. Leur préparation incluait une marche de 75 km à Conty près d'Amiens. Elles ont également participé à la marche du Trèfle du Diable dans le Pas-de-Calais.

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Les deux femmes avaient tenu leur projet secret à la plupart de leurs connaissances. Laëtitia a déniché la Boucle de l'étoile pour cette expédition. Stéphanie a adhéré immédiatement à l'idée de relever un défi dans le désert. Elles souhaitaient sortir des sentiers battus avec cette épreuve unique.

Obstacles et Adaptation

La deuxième étape posait un problème imprévu concernant les horaires. Le calcul de la barrière horaire aux 30 km utilisait le rythme des coureurs. Bien que physiques, les athlètes n'avaient pas la vitesse requise pour ce délai. Le règlement obligeait alors à changer d'objectif final et de parcours.

Cette étape de 62 km a été ramenée à 40 km environ. Elles étaient déçues mais n'ont pas renoncé pour autant. Elles ont profité des magnifiques paysages autour d'elles. Malgré les difficultés, elles ont gardé le sourire toute la durée de l'épreuve.

Arrivée et Célébration

Stéphanie Fleury et Laëtitia Têtard ont forcé l'admiration des organisateurs. Leur cadence de marche a impressionné tous les concurrents présents. Elles sont devenues des références en randonnée longue distance. La dernière étape était motivée par le besoin de prouver leur capacité.

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Elles ont donné tout sur les derniers 32 km pour finir. Le message sur leur t-shirt de finisher prenait tout son sens. Le désert révèle l'essentiel comme l'indiquait leur inscription. Elles ont franchi la ligne d'arrivée avec un fort sentiment de fierté.