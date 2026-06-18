La candidate LR aux sénatoriales, Stéphanie Colombero, a reçu le soutien de la présidente du Département, Eliane Barreille, lors de sa campagne à Barcelonnette, Sisteron, Manosque et Digne. Elle compte sur son expérience en tant que cadre de santé pour convaincre les grands électeurs et briser le règne de la gauche. Elle affrontera le sénateur sortant Jean-Yves Roux (PRG), Fabrice Durnerin (RN), qui avait échoué aux élections municipales de Manosque, et Stephane Durbec, ancien collaborateur de Jean-Marie Le Pen et élu d’opposition à Céreste.

En pleine campagne à Barcelonnette, Sisteron, Manosque et Digne mercredi, la candidate LR Stéphanie Colombero a reçu le soutien de la présidente du Département . Stéphanie Colombero affiche fièrement le soutien de la majorité département ale et de sa présidente Eliane Barreille.

La candidate LR aux sénatoriales, Stéphanie Colombero en tournée dans le département pour rencontrer ses soutiens, espère représenter la droite et le Département au Sénat, et briser le règne de la gauche. Cette année, elle est l’unique candidate de droite, alors que, lors des précédentes élections sénatoriales, deux candidats s’étaient présentés et avaient facilité la victoire de la gauche.

Elle affrontera le sénateur sortant Jean-Yves Roux (PRG), Fabrice Durnerin (RN), qui avait échoué aux élections municipales de Manosque, et Stephane Durbec, ancien collaborateur de Jean-Marie Le Pen et élu d’opposition à Céreste. Mercredi, la candidate s’est affichée aux côtés de ses soutiens de la majorité départementale, la présidente Eliane Barreille (DVD), qui a quitté LR « ».

Elle compte sur son expérience en tant que cadre de santé pour convaincre les grands électeurs, alors que les déserts médicaux sont un enjeu majeur dans le département. Elle insiste notamment sur « Le fait de siéger dans la majorité sénatoriale donnera un poids supplémentaire et permettra de faire avancer les projets du département plus facilement», explique Eliane Barreille, qui se réjouit d’avoir cette fois-ci une seule candidate issue de LR.

Sandra Raponi, qui a laissé sa place à la tête de la fédération des Républicains à Bruno Vivien la semaine dernière, vante les mérites d’une candidate « Simon Abkarian : « De Gaulle nous tend un miroir pour nous regarder dedans





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