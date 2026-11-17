Stéphanie Clerbois et Nikola Lozina partagent enfin les photos de leur fille Lana, née le 22 juin. Retour sur cette révélation attendue et l'histoire de ce couple de télé-réalité belge.

Ce mardi 17 novembre, Stéphanie Clerbois et Nikola Lozina ont officiellement levé le voile sur leur vie privée en dévoilant le visage de leur fille Lana. Près de cinq mois après l'accouchement, les deux personnalités belges ont publié une série de photographies capturant les premiers instants de leur petite fille sur leurs réseaux sociaux respectifs. Cette présentation, longtemps attendue par leur communauté, marque une étape symbolique dans le partage de leur intimité familiale.

Une transparence justifiée par le lien communautaire

La publication de ces clichés intervient après une période de retenue soigneusement orchestrée par le couple. Stéphanie Clerbois a expliqué que ce choix de partager la réalité de leur quotidien avec Lana s'inscrit dans la continuité de la relation privilégiée entretenue avec sa communauté en ligne. L'actrice et animatrice de télé-réalité a tenu à rassurer ses abonnés sur la nature de ce partage, affirmant qu'il visait la transparence totale plutôt qu'une exposition gratuite.

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Une victoire émotionnelle après un deuil récent

La naissance de Lana, arrivée le 22 juin dernier, représente bien plus qu'une simple nouvelle vie au sein de la famille. Pour Stéphanie Clerbois et Nikola Lozina, cet événement constitue une victoire émotionnelle majeure après une épreuve douloureuse subie en mars 2025. La présentatrice de Secret Story avait alors annoncé la fin d'une grossesse, partageant avec tristesse cette perte. La venue au monde de Lana a agi comme un véritable baume au cœur pour le couple, consolidant leur lien après cette tragédie personnelle.

L'expansion de la famille et les liens familiaux

Avec l'arrivée de Lana, la famille s'agrandit et prend toute sa mesure avec cinq membres. Stéphanie Clerbois est déjà maman de deux enfants issus de sa relation précédente avec Eric Savo, Lyam et Charlize. Nikola Lozina est quant à lui le père d'un petit garçon, Zlatan, né de sa relation avec Laura Lempika. Cette union permet également à Nikola de renouer avec sa sœur Célia, après une rupture relationnelle qui avait duré un an et demi.

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Un parcours médiatique complexe pour le couple

L'histoire de Stéphanie Clerbois et Nikola Lozina est inextricablement liée au monde de la télé-réalité belge et française. Nikola Lozina, originaire de Belgique, a rejoint le casting des Princes et Princesses de l'amour 3 sur W9 en 2015, à l'âge de 21 ans. Son parcours l'a ensuite mené vers d'autres programmes comme La France a un incroyable talent. De son côté, Stéphanie Clerbois est devenue célèbre grâce à son passage dans l'émission Secret Story.

Les prochaines étapes pour la jeune famille

Enofficialisant leur union en septembre 2024, le couple avait surpris nombre de leurs abonnés par cette romance improbable. Depuis lors, ils ont appris à naviguer entre vie publique et vie privée. Maintenant que Lana a fait son apparition publique, les parents se préparent à vivre ses premières fêtes de fin d'année à cinq. Le couple souhaite continuer à trouver son rythme tout en protégeant le bien-être de ses enfants, Lyam, Charlize et Zlatan, dans cette nouvelle ère familiale.