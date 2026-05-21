Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes de France TV, sur la nouvelle embauche de Maxime Saada

Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes de France TV, a analysé la nouvelle embauche de Maxime Saada, un jeune écrivain originaire de Toulon et élevé dans le Var, qui a signé son premier roman à 20 ans. Saada a une fibre culturelle extrêmement forte et un sens politique aigu, et il sera l’allié stratégique de l’entreprise pour porter le discours stratégique et participer à la réflexion interne sur plusieurs chantiers, dont l’intelligence artificielle.

Originaire de Toulon et élevé dans le Var avant de rejoindre les bancs du lycée Henri-IV à Paris, il n’a que 20 ans lorsqu’il signe son premier roman intituléune émission de téléréalité poussée à l’extrême.

Après la parution de cet ouvrage, il est remarqué par l’écrivain Bernard-Henri Lévy, qui l’embauche à l’époque pour sa revuee « s’ouvrir à d’autres profils » , analyse Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes de France TV, auprès de nos confrères.

« Il a à la fois une fibre culturelle extrêmement forte et un sens politique aigu. L’alliage de ces talents lui permettra de porter le discours stratégique de l’entreprise et de participer à la réflexion interne sur plusieurs chantiers, dont l’intelligence artificielle (...

) »,Baptiste Rossi va aussi arriver à France Télévisions au moment où l’audiovisuel public a été pointé du doigt dans le rapport du député UDRPour Alain Chabat, la réponse de Maxime Saada à la tribune anti-Bolloré est un « coup de pression à deux balles » Inscrivez-vous aux newsletters du HuffPost et recevez par email les infos les plus importantes et une sélection de nos meilleurs articles En vous inscrivant à ce service, vous acceptez que votre adresse mail soit utilisée par le Huffington Post, responsable de traitement, pour la gestion de votre inscription à la newsletter.

Conformément à la loi du 06/01/1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27/04/2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de portabilité, de suppression et d’opposition au traitement des informations vous concernant, que vous pouvez exercer auprès de Utilisez le formulaire ci-dessous pour contacter la rédaction du HuffPost à propos d’une erreur dans l’article que vous venez de lire. Votre message sera reçu par toute l’équipe de journalistes du HuffPost, qui décidera par la suite quelle correction apporter (ou non).

Merci d’être le plus précis possible, et de rester poli, courtois et bienveillant. Les insultes et attaques inappropriées sont filtrées. Nous vous rappelons que les attaques en ligne peuvent constituer des délits punis par la loi. Les données personnelles renseignées dans ce formulaire seront traitées par le Huffington Post, responsable de traitement, pour le traitement de votre signalement de correction





LeHuffPost / 🏆 55. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maxime Saada Stéphane Sitbon-Gomez France TV Intelligence Artificielle Discours Stratégique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

« Les artistes ont le droit à la critique » pour le n°2 de France TéléStéphane Sitbon-Gomez, directeur général adjoint de France Télé, a réagi à la tribune anti-Bolloré qui a suscité une vive réaction du patron de Canal+

Read more »

Stéphane Richard, nouveau président de l'OM, anticipé sa prise de fonctionsStéphane Richard, le nouveau président de l'Olympique de Marseille, a annoncé son intention de prendre la fonction dès début juillet afin de mieux s'adapter au contexte phocéen. Il a bénéficié d'unanthus concours discret avec Grégory Lorenzi, l'ex-architecte brestois, que les supporters de l'OM ont salué d'ailleurs pour son profil.

Read more »

Eure : l'appartement de Stéphane inondé d'excréments 15 fois en 3 ansL'appartement de Stéphane à Bernay est régulièrement inondé par les excréments de ses voisins, le rendant inhabitable, dans une relative indifférence de son bailleur social.

Read more »

Stéphane (MAPR) réveèle pourquoi sa mre tait aussi crispéle le jour de son mariage avec EstelleCette dixiéme edition de Mariés au premier regard a gainié plusieurs rebondissements. Pendant le mariage de Stanisèle et Estelle, le comportement de Sénabou, la mre de Stanisèle, a intrigué les internautes

Read more »