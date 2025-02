Stéphane Plaza : Son Ami Laurent Petitguillaume Réagit à la Faillite de l'Animateur

Après les accusations de violences physiques et psychologiques, Stéphane Plaza a choisi de s'éloigner du public. Son ami Laurent Petitguillaume s'est confié sur son état d'esprit et sur la façon dont il soutient son ami.

Stéphane Plaza , depuis qu'il a été accusé de violences physiques, verbales et psychologiques sur trois de ses anciennes compagnes, est devenu très discret. Il s'est retiré du public et ne s'affiche plus. Son ami Laurent Petitguillaume , invité de l'émission « Chez Jordan » le 12 février 2025, a confirmé cette décision d'éloignement. « Il a choisi cette façon d'aborder ce problème, en restant dans son coin », a-t-il confié. Petitguillaume explique qu'il ne voit plus Plaza depuis très longtemps.

« Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Stéphane est un copain. J'ai pas du tout d'intimité. On a passé des vacances ensemble, je l'adore, c'est un type drôlissime, bourré de talent et qui a plein de choses à faire dans sa vie. Là il vit une période... Et il a choisi de s'éloigner, pourquoi je ne sais pas... Sans doute pour se concentrer », a-t-il ajouté.Laurent Petitguillaume prend néanmoins des nouvelles de son ami. « Je lui envoie des petits messages de temps en temps mais c'est tout », a-t-il assuré. Concernant l'affaire qui oppose Plaza à ses anciennes compagnes, Petitguillaume s'est montré prudent. « Je n'ai pas d'avis, je n'étais pas là, je ne tenais pas la chandelle. Laissons faire la justice et on verra bien ce qu'il en ressort. Moi je me tiens à ça, on est pas là », a-t-il avoué avant de lui faire passer un message : « À bientôt Stéphane, et pour rigoler ». Petitguillaume, également proche de Karine Le Marchand, a révélé qu'ils n'en parlaient même plus entre eux. « Le seul truc qu'on peut dire, et c'est le plus important, aujourd'hui il y a des femmes qui subissent des agressions (...) faut en parler », a-t-il déclaré. Lors de son procès, Stéphane Plaza a donné sa version des faits, mais également évoqué ses pensées suicidaires. Comme le rapportent nos confrères de BFMTV, à la barre, il a déclaré : « Je ne pensais pas être aussi fragile. Depuis que cette affaire est sortie, j'ai mal à la poitrine. En décembre 2023. Je me suis levé à 2h du matin. Je me suis habillé. Je suis sorti sur la terrasse au 6e étage. Je suis monté sur ma rambarde pendant 30 secondes. Mon seul but était d’en finir ». À l'issue de ce procès, le parquet de Paris a requis 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende contre l’animateur. Le verdict sera rendu le 18 février prochain.





