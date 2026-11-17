Le tribunal judiciaire de Bayonne a condamné Stéphane Lemouneau, ancien joueur de pelote et gérant de karting, à cinq ans de prison pour agressions sexuelles sur cinq fillettes et une jeune adulte dans les Landes et le Pays basque.

Le tribunal judiciaire de Bayonne a rendu son jugement ce mardi 17 novembre concernant l'affaire Stéphane Lemouneau. L'ancien joueur professionnel de pelote basque et gérant de kartings a été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour agressions sexuelles.

Ce verdict concerne des faits commis entre juin 2018 et février 2019. La justice a retenu la responsabilité de Stéphane Lemouneau pour des actes perpétrés contre cinq fillettes âgées de 10 à 13 ans, ainsi qu'une jeune adulte.

Also read « Hubs de retour » : cinq pays européens vont envoyer des migrants au Rwanda

Détails de la peine et mesures de sécurité

La peine prononcée par le tribunal comprend deux ans avec sursis sur le total de cinq ans. Une mesure de suivi socio-judiciaire de deux ans a également été imposée à l'homme de 40 ans. Pour assurer le respect de ces obligations, son exécution a été aménagée sous bracelet électronique.

Stéphane Lemouneau a été inscrit d'office au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, connu sous l'acronyme FIJAIS. Cette inscription impose une interdiction stricte d'exercer toute activité professionnelle impliquant un contact avec des mineurs.

Advertisement

Le tribunal a prononcé une relaxe pour l'agression sexuelle sur la jeune adulte majeure. Cette décision juridique distingue clairement le statut de cette victime des cinq enfants ayant subi des violences sexuelles.

Mécanisme des agressions et contexte géographique

Les faits se sont déroulés dans le cadre d'activités de karting organisées dans trois communes spécifiques : Briscous, Anglet et Biscarrosse. Stéphane Lemouneau a profité de sa position d'enseignant pour approcher ses victimes.

Il prétextait souhaiter aider les jeunes filles à apprendre à conduire leurs véhicules. Cette excuse lui permettait de monter dans le kart et de toucher les parties intimes des fillettes pendant les séances d'entraînement.

Certaines victimes ont rapporté des pénétrations digitales lors de ces agressions. Bien que ces actes constituent juridiquement un viol, les éléments de preuve n'ont pas permis à la justice de caractériser spécifiquement ce chef d'accusation.

Position de la défense et identification des victimes

Lors de l'audience du 16 septembre, Stéphane Lemouneau a nié l'intégralité des faits reprochés. Il a tenté de désigner la responsabilité d'anciens employés du karting, évoquant un complot ou une vengeance de leur part.

Advertisement

Cette stratégie de défense n'a pas aidé les enquêteurs à vérifier ses déclarations. Lorsqu'il a été confronté à la nécessité de prouver ces accusations, il a répondu à la juge : Ce n'est pas à moi de faire l'enquête, adoptant une attitude très défensive.

L'identification de l'agresseur a été un enjeu central du procès. Plusieurs victimes ont formellement reconnu Stéphane Lemouneau à l'audience. Cette certitude contraste avec leurs souvenirs plus flous durant la phase d'instruction précédente.

Antécédents judiciaires et impact des crimes

Stéphane Lemouneau était déjà connu des services de justice pour des soupçons d'agressions sexuelles sur mineures. Il n'avait cependant jamais été condamné pour ces affaires spécifiques précédentes.

Il portait également une condamnation pour des violences conjugales sur son ex-compagne. Ce passé judiciaire a été pris en compte dans l'évaluation de sa dangerosité par la cour d'assises.

Le parquet avait requis cinq ans de prison lors de la procédure, dont trois ans ferme. Le tribunal a fait droit à cette demande en prononçant la peine totale de cinq ans, reflétant la gravité des traumatismes subis par les victimes depuis leur enfance.