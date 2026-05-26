Stéphane De Groodt réprimandé en Amazonie : un moment hilarant dans Rendez-vous en terre inconnue avec Laury Thilleman

L'humoriste Stéphane De Groodt a été traité de "paresseux" par une habitante amazonienne lors du tournage de Rendez-vous en terre inconnue avec Laury Thilleman. Cet incident a créé une situation cocasse où l'acteur, hilare, reconnaissait se faire "engueuler", tandis que l'animatrice riait aux éclats. L'épisode, riche en émotions et en confidences, offre un regard intime sur le parcours de vie de Stéphane De Groodt, de sa dyslexie infantile à sa carrière dans le sport automobile avant le cinéma, en passant par son divorce douloureux.

Dans le dernier épisode de Rendez-vous en terre inconnue, diffusé ce mardi 26 mai, l'humoriste et acteur belge Stéphane De Groodt a accompagné l'animatrice Laury Thilleman dans un voyage en Amazonie brésilienne.

Le concept de l'émission implique que les célébrités ne découvrent leur destination qu'au dernier moment et doivent s'adapter à un environnement radicalement différent, souvent dans le but de participer à un projet humanitaire. Cette fois, le duo devait aider à la construction d'un nouveau toit pour une famille locale.

Cependant, la curiosité naturelle et la propension à poser de nombreuses questions de Stéphane De Groodt ont été mal interprétues par leurs hôtes. Une mère de famille, estimant qu'il observait plutôt que de travailler activement, l'a publiquement réprimandé, le traitant de "paresseux" et de "feignant" devant une assemblée. La scène, filmée, a provoqué l'hilarité de Laury Thilleman, tandis que De Groodt, réaliste, a simplement commenté : "Je crois que je suis en train de me faire engueuler".

Cet incident mineur a toutefois offert un moment de divertissement authentique, illustrant les malentendus culturels et les chocs des modes de vie. L'émission, renouvelée sous la houlette de Laury Thilleman après le départ de Frédéric Lopez, cherche à mettre en lumière la résilience et l'adaptabilité des personnalités face à l'inconnu. Pour Stéphane De Groodt, ce voyage en terre amazonienne a également été l'occasion de se confier sur son parcours personnel.

Enfant dyslexique, il a confié avoir connu des difficultés scolaires et des problèmes d'intégration, une épreuve qui l'a finalement poussé vers les arts et le sport. Avant une carrière d'acteur et de réalisateur à succès, il a en effet pratiqué le sport automobile, une discipline dangereuse qu'il a abandonnée en 2000.

Sur le plan sentimental, l'artiste, aujourd'hui célibataire, a également évoqué avec émotion son divorce d'avec Odile d'Oultremont après 18 ans de vie commune et 4 ans de mariage, reconnaissant avoir "un peu merdé" et assumé ses erreurs. Ce numéro de Rendez-vous en terre inconnue, riche en rebondissements et en confessions, a ainsi permis aux téléspectateurs de découvrir une autre facette de Stéphane De Groodt, au-delà de son image d'humoriste manipulateur de mots, révélant un homme sensible, marqué par les épreuves mais résolument optimiste.

L'épisode a également souligné l'importance de l'expérience humaine et de la remise en question permanente, valeurs centrales du programme. Laury Thilleman, pour sa part, a su gérer avec professionnalisme et bonne humeur les situations imprévues, confirmant son aptitude à la présentation de ce format exigeant. Ce retour triomphal sur France 2 a consolidé la place de l'émission dans le paysage audiovisuel français et a renforcé l'image de son animatrice.

Le succès de ce voyage en Amazonie, malgré les petits accrocs, démontre une fois de plus l'attrait du public pour les émissions de découverte et d'immersion culturelle, portées par des personnalités attachantes et authentiques





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