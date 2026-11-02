Stéphane Bancel : Risque de disparition des capacités de production vaccinale en Europe

Le PDG de Moderna alerte sur la fermeture des usines BioNTech en Allemagne. Des discussions sont en cours avec l'Allemagne pour une implantation, tandis que la France reste inactive.

Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, exprime une préoccupation majeure concernant l'avenir de la souveraineté sanitaire européenne. Il alerte sur le risque de voir disparaître les capacités de production de vaccins à ARN messager sur le continent, une menace qu'il associe directement aux décisions récentes de ses concurrents et partenaires industriels.

Menace de fermeture des sites BioNTech en Allemagne

La fermeture imminente de sites de production est au cœur de cette alerte. Le laboratoire allemand BioNTech, connu pour son partenariat avec Pfizer, a confirmé fin septembre la fermeture de trois sites de production en Allemagne. Cette décision stratégique est prise en raison d'une conjoncture économique difficile et du manque d'investisseurs intéressés pour reprendre ces installations. Stéphane Bancel qualifie cette situation d'erreur stratégique européenne qui risque de laisser le continent insuffisamment préparé à de nouvelles épidémies ou à d'éventuelles pandémies futures.

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Négociations industrielles et désengagement français

Moderna, qui souhaite clairement maintenir et étendre sa présence industrielle en Europe, est actuellement engagé dans des discussions avec les autorités allemandes. Ces pourparlers portent sur un éventuel projet d'implantation industrielle sur le sol allemand, bien que le groupe n'ait pas fourni de détails supplémentaires à ce stade. Cette démarche contraste avec la situation en France, où Stéphane Bancel a rappelé que de nombreuses discussions avaient eu lieu pour y installer une usine, mais qu'elles n'ont pas abouti.

Le dirigeant de Moderna explique que le désengagement français s'explique par l'absence d'engagements à long terme de la part du gouvernement. Pour investir en France, le groupe aurait eu besoin de garanties sur les commandes, similaires à celles obtenues pour ses usines en Australie, au Canada et au Royaume-Uni. Ces accords internationaux garantissent des volumes d'achat précis dans le domaine des vaccins respiratoires, offrant ainsi la sécurité nécessaire aux investissements industriels massifs.

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Contexte clinique et succès thérapeutiques

Parallèlement aux enjeux industriels, l'actualité clinique de Moderna reste forte. Les laboratoires américains Merck et Moderna ont dévoilé des données encourageantes lors de la phase trois des essais cliniques de leur traitement expérimental. Ce vaccin à ARN messager est ciblé contre le mélanome avancé, un cancer de la peau sévère, marquant une avancée significative dans l'application de cette technologie au-delà des maladies infectieuses.

De plus, Moderna a renforcé son réseau industriel depuis la pandémie de Covid-19. Le groupe dispose actuellement de cinq sites industriels répartis aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Son vaccin combiné contre la grippe et le Covid-19, premier au monde à avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché, a été approuvé dans l'Union européenne en avril, démontrant la viabilité commerciale de cette approche thérapeutique innovante.

Sécurité et suivi épidémiologique à long terme

La fiabilité de ces technologies fait également l'objet d'analyses approfondies. Une étude française, conduite par EPI-PHARE, un groupement d'intérêt scientifique commun à l'ANSM et la Cnam, a suivi durant quatre ans près de 29 millions de personnes âgées de 18 à 59 ans. Ce travail, le premier au monde d'une telle ampleur, visait à apporter de nouvelles données robustes sur le profil de sécurité à long terme des vaccins à ARN messager, notamment ceux développés par Pfizer-BioNTech et Moderna.

Les résultats de cette étude de pharmaco-épidémiologie n'ont révélé aucun risque de mortalité accru après quatre ans de suivi chez les individus vaccinés par au moins une dose, comparativement aux individus non vaccinés. Ces données contribuent à solidifier la confiance dans la technologie ARN messager, tout en maintenant l'urgence de sécuriser les chaînes d'approvisionnement européennes face aux menaces sanitaires futures.