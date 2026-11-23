Le groupe Stellantis abandonne sa participation aux championnats mondiaux de la FIA, marquant la fin de l'ère Peugeot au Mans et la restructuration de son pôle sport automobile.

Le constructeur automobile Stellantis annonce officiellement le retrait de sa marque Peugeot des compétitions internationales de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) d'ici la fin de l'année 2027. Cette décision stratégique marque la fin de la participation de Peugeot aux 24 Heures du Mans et aux autres championnats du monde, interrompant une série historique de succès dans le sport automobile mondial. Le groupe franco-italo-américain justifie cette mesure ambitieuse par la nécessité urgente de recentrer ses priorités sur le redressement financier de ses quatorze marques grand public.

Redirection stratégique vers la rentabilité commerciale

Cette annonce majeure vise à permettre à Stellantis de se concentrer pleinement sur son plan stratégique de retour à la rentabilité, baptisé Fastlane. Emanuele Cappellano, directeur général de Stellantis en Europe, a précisé que l'entreprise souhaite désormais recentrer ses activités sportives sur la compétition-client, consistant à vendre des voitures de course à des écuries ou pilotes indépendants, tout en poursuivant le développement de véhicules hautes performances pour ses marques Alfa Romeo, Maserati, Peugeot, Lancia et Opel. Le groupe entend ainsi concentrer les efforts et les ressources sur le développement de nouveaux produits et la qualité pour assurer une couverture plus large du marché européen actuellement en difficulté.

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Impact immédiat sur l'équipe Peugeot Sport et Versailles-Satory

La décision affecte directement les deux cents salariés concernés en France, travaillant sur le site historique de Versailles-Satory, qui seront redéployés au sein du groupe. Cette annonce intervient alors que la saison 2026 du Championnat du monde d'endurance (WEC) venait à peine de se terminer, mettant fin prématurément à une participation qui semblait repartir de plus belle. Malgré des résultats mitigés avec les Peugeot 9X8 en catégorie Hypercars depuis 2022, une évolution était prévue pour 2027, notamment avec les pilotes français Loïc Duval et Jean-Éric Vergne, ce dernier ayant vu son contrat prolongé récemment. L'écurie Peugeot Sport avait déjà connu un retrait brutal en 2012 avant de revenir dix ans plus tard, marquant ainsi un nouveau cycle dans l'histoire du sport automobile français.

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Réactions du FIA et implications pour les autres marques

Frédéric Lequien, directeur du FIA WEC, a salué l'apport inestimable de Peugeot et a exprimé son espoir de voir le constructeur revenir dans la compétition au plus vite. Cette sortie massive s'inscrit dans un contexte plus large de retrait du sport automobile officiel, complété par le départ de Citroën et Opel de la Formule E à l'été 2027. Stellantis confirme toutefois qu'il continuera à développer des versions Veloce, GTi, HF et GSE pour ses marques respectives, et maintiendra son soutien au rallye via le Trofeo Lancia, dont la petite marque italienne est revenue en janvier en WRC. Cette restructuration s'ajoute aux précédents retraits d'Alpine des Hypercars et à la fin du programme moteur F1 à Viry-Châtillon.

Contexte financier et tensions sociales

La CFE-CGC a dénoncé un coup de massue pour les salariés et exigé des explications sur le maintien du pôle de Satory lors des réunions extraordinaires du Comité social et économique. Antonio Filosa, aux commandes de Stellantis depuis mai 2025, avait annoncé ce plan stratégique au printemps suite à des pertes colossales enregistrées l'an dernier. Bien que le groupe poursuive son très lent redressement, il reste dans le rouge, rendant cette décision de restriction des coûts sportifs incontournable pour la direction.