Statistiques prénoms 2025 : Le déclin historique du prénom Jeanne

Analyse des données de l'INSEE sur le prénom Jeanne en 2025. Avec seulement 1 605 naissances, ce classique affiche une chute drastique par rapport à ses pics historiques, révélant l'évolution des tendances parentales.

Les données de l'INSEE révèlent une tendance marquée concernant le prénom Jeanne en 2025. Seules 1 605 petites filles ont reçu ce prénom à la naissance cette année. Ce chiffre place ce classique féminin loin devant les prénoms modernes, mais témoigne d'un désintérêt croissant chez les jeunes parents.

Historiquement emblématique, le prénom Jeanne traverse les siècles avec une certaine régularité. Il conserve une identité forte grâce à sa simplicité et sa sonorité douce. Cependant, sa popularité actuelle ne peut plus être comparée à ses périodes de gloire passée, où il était omniprésent dans les maternités.

Also read Handicap : l'exclusion persistente de Julie et les disparites statistiques de l'emploi

Origine et force du prénom Jeanne

Le prénom Jeanne possède des racines hébraiques profondes. Il constitue la forme féminine du prénom Jean. Sa signification est " Dieu fait grâce ". Cette dimension spirituelle a contribué à son adoption durable par les familles françaises au fil des générations.

L'histoire de France porte également cette charge symbolique. Jeanne d'Arc reste la figure historique la plus associée à ce nom. Cette héroïne a inscrit le prénom dans la mémoire collective. Elle incarne le courage et la détermination, offrant une image puissante et intemporelle aux parents qui le choisissent.

Advertisement

La structure du prénom ajoute à son attrait. Il ne comporte que deux syllabes. La prononciation est évidente et facile à retenir. Ce profil convient parfaitement aux parents recherchant un prénom classique sans complication. Il satisfait le désir d'une identité claire et reconnaissable.

Le contraste entre le passé et le présent

Les statistiques montrent une évolution dramatique des choix parentaux. En 1925, le prénom Jeanne avait été attribué 7 885 fois. Ce pic historique représente une popularité sans précédent à cette époque. Il confirme l'ancrage massif du prénom dans la culture française du début du siècle.

Le contraste avec la situation actuelle est saisissant. Les 1 605 naissances de 2025 semblent modestes face aux 7 885 records de 1925. Cette baisse reflète le changement des modes. Les parents contemporains explore souvent des horizons onomastiques différents.

Le prénom Jeanne reste tout de même dans le top des prénoms donnés. Il occupe la deuxième position parmi les plus donnés de l'histoire depuis 1900. Cette performance relative prouve qu'il conserve une base fidèle. Il n'est pas oublié, mais il n'est plus incontournable.

Catégories de prénoms et nouvelles tendances

Les prénoms courts et anciens retrouvent une certaine visibilité. Jeanne s'inscrit dans cette famille de prénoms à l'histoire établie. Ces noms possèdent une identité forte et une signification profonde. Ils offrent une alternative aux prénoms très modernes ou inventés.

Advertisement

La simplicité de Jeanne correspond à une certaine quête de stabilité. Les parents apprécient les prénoms qui traversent les époques. Ils ne perdent pas leur identité avec le temps. Ce prénom offre une sécurité orthographique et phonétique recherchée.

Néanmoins, le nombre de naissances décline progressivement. Comme beaucoup de prénoms classiques, Jeanne a connu des cycles. Il a laissé progressivement la place à d'autres choix plus variés. Les tendances parentales évoluent vers une plus grande diversité.

Personnalités et impact culturel contemporain

Des personnalités continuent de porter ce prénom avec succès. Outre Jeanne d'Arc, d'autres femmes célèbres ont marqué l'opinion. Une autrice-compositrice-interprète contribue aussi à la notoriété du nom. Ces parcours diversifiés donnent une image forte et indépendante.

Le prénom Jeanne reste immédiatement reconnaissable. Il ne prête pas à confusion. Cette clarté est un atout majeur pour l'identité de l'enfant. Il assure une intégration sociale sans friction.

En résumé, le prénom Jeanne affiche un volume de 1 605 naissances en 2025. Il reste un classique historique porté par des générations successives. Son déclin relatif montre les mutations profondes des goûts parentaux. Il conserve néanmoins une dignité et une présence indéniable.