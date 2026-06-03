Un parallèle surprenant entre les performances des New York Knicks en NBA et les victoires du Brésil en Coupe du Monde refait surface à l'approche des finales de 2026.

Une statistique insolite refait surface à l'approche des Finales NBA 2026 et de la Coupe du Monde de football, créant un parallèle étonnant entre les performances des New York Knicks et les victoires du Brésil en Coupe du Monde.

Selon ce curieux théorème, chaque fois que les Knicks atteignent la finale NBA la même année où les États-Unis ou le Mexique accueillent le Mondial, le Brésil remporte la compétition de football. Les Finales NBA 2026 débutent dans la nuit du 3 au 4 juin avec une affiche inédite : les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama affrontent les New York Knicks. 53 ans après leur dernier titre de champion NBA, remporté à deux reprises en 1970 et 1973, les joueurs new-yorkais ont pourtant atteint la finale à huit reprises dans leur histoire.

Cette année, ils affrontent les Spurs, menés par le phénomène français Victor Wembanyama, dans une série qui promet d'être électrique. Parallèlement, la Coupe du Monde 2026 se déroulera du 14 juin au 19 juillet dans trois pays hôtes : le Canada, les États-Unis et le Mexique. C'est la première fois que le tournoi est organisé par trois nations. Le Brésil, quintuple champion du monde, espère décrocher une sixième étoile.

Ce qui rend cette coïncidence historique encore plus frappante : quand les Knicks atteignent la finale NBA et que le pays hôte est soit les États-Unis soit le Mexique, le Brésil gagne la Coupe du Monde. En 1970, les Knicks étaient en finale NBA (perdue contre les Lakers) et le Mexique accueillait le Mondial, remporté par le Brésil de Pelé.

En 1994, les Knicks étaient de nouveau en finale (perdue contre les Rockets) et les États-Unis organisaient la Coupe du Monde, que le Brésil a gagnée face à l'Italie. Aujourd'hui, en 2026, les Knicks sont à nouveau en finale NBA, et le Mondial se déroule aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Selon ce schéma, le Brésil serait donc favori pour remporter le trophée.

Cependant, ce théorème a ses limites. En 1994, comme mentionné, les Knicks ont perdu la finale NBA, tandis que le Brésil gagnait la Coupe du Monde. Ainsi, les fans des Knicks ne peuvent pas se réjouir de cette corrélation pour leur équipe de basket. Mais pour les supporters brésiliens, c'est un signe encourageant.

Cette coïncidence a été largement partagée sur les réseaux sociaux, suscitant des débats entre fans de sport. Certains y voient une simple coïncidence, d'autres un présage. Quoi qu'il en soit, les deux compétitions promettent d'être passionnantes. Les Knicks, emmenés par Jalen Brunson et Julius Randle, tenteront de déjouer les pronostics face aux Spurs de Wembanyama, tandis que le Brésil, avec ses stars comme Vinicius Jr. et Neymar, visera le titre mondial.

Les regards seront donc braqués sur ces deux événements sportifs majeurs de l'été 2026, avec une attention particulière sur la possible réalisation de cette prédiction historique. En attendant, les fans peuvent spéculer et rêver de voir leur équipe triompher, que ce soit sur le parquet ou sur le terrain de football





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