Les acteurs du tourisme des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes se réunissent à Marseille pour lancer la saison 2026-2027 avec des prévisions optimistes et une stratégie marketing ciblée.

Le collectif de la marque Alpes du Sud a organisé son workshop de lancement pour la saison d'hiver 2026-2027 à Marseille le mardi 17 novembre 2026. Cette rencontre rassemble les stations des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes ainsi que divers acteurs du secteur touristique pour présenter leurs nouveautés. Après des éditions précédentes à Paris, Bruxelles, Lyon et Milan, la cité phocéenne accueille désormais ces acteurs pour préparer l'accueil de la clientèle hivernale.

Début de saison et ouverture des pistes

Alors que Montgenèvre accueillera ses premiers skieurs samedi 28 novembre 2026, les stations ont ainsi pu présenter leurs activités, animations hivernales et autres nouveautés. Tous les acteurs des Alpes du Sud se disent prêts à accueillir leur clientèle hivernale avec des programmes riches en diversité. Entre concerts d'ouverture, compétitions sportives, anniversaires de certaines stations et nouvelles remontées mécaniques, l'offre est structurée pour maximiser l'attractivité. Le calendrier des événements a été conçu pour répondre aux attentes d'un public exigeant et en recherche d'expériences complètes.

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Résultats de la saison précédente et attentes

Pour beaucoup de stations le constat est sans appel : la saison 2025-2026 a été une année de référence pour les résultats économiques et fréquentation. Selon Yvan Chaix, directeur de l'agence de développement des Hautes-Alpes, ainsi que pour toutes les stations des Alpes du Sud, les perspectives sont similaires. Aujourd'hui, les stations espèrent donc une aussi belle saison, des conditions météorologiques à la hauteur de l'année précédente et une clientèle française et étrangère au rendez-vous. La région vise à maintenir cette dynamique positive en s'appuyant sur une image de marque forte et reconnue. La clientèle régionale représente 30% de la fréquentation hivernale des Alpes du Sud, ce qui constitue un pilier stable de l'économie locale.

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Stratégie marketing et réservation

En termes de réservation, les prochaines semaines seront donc scrutées avec attention par l'ensemble des stations des Alpes du Sud qui se veulent néanmoins confiantes. Selon Réallon, Chabanon, Saint-Léger… Des stations de ski des Alpes du Sud parmi les moins chères d'Europe, cette position concurrentielle est mise en avant. Selon Yannick Le Magadure, directeur marketing du Comité régional de tourisme, la marque Alors que est dotée d'un million d'euros pour la communication, décrit le directeur de l'agence de développement des Hautes-Alpes. Cette mobilisation inclut une grande campagne de communication lancée notamment sur Paris, Montpellier ou Toulouse, et à l'étranger, en Belgique ou au Royaume-Uni. 35% des séjours ont déjà été réservés depuis la fin du mois d'août tandis que 45% des réservations se font actuellement.

Vigilance sur les fêtes et présence médiatique

Nous restons toutefois vigilants sur les vacances de Noël et du Nouvel An, pour lesquelles le calendrier est cette année moins propice aux longs séjours. Malgré les conditions économiques et politiques qui pèsent sur le pouvoir d'achat et le portefeuille de la clientèle hivernale, les perspectives semblent ainsi favorables. Les stations des Alpes du Sud seront présentes au salon Tout Schuss, organisé par La Provence, samedi 28 et dimanche 29 novembre 2026 à Aix-en-Provence. L'événement proposera des animations gratuites pour tous et des bons plans proposés par les stations sur les forfaits et les activités hivernales pour encourager la fréquentation directe.